Resaltan el alcance del acuerdo RD y España

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Convenio entre República Dominicana y España para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal es de fundamental relevancia para seguridad jurídica de ambos países, indicaron CEF Santo Domingo, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el Consejo Nacional de Consultores Impositivos.

Estas tres instituciones organizaron el panel virtual “Convenio RD y España (CDI)”, donde Álvaro Cancha González, inspector de Hacienda del Estado español y miembro del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda, explicó que el principal problema que resuelve el CDI es la doble imposición internacional, que ocurre cuando el país donde se genera la renta, grava un ingreso y, al mismo tiempo, el país de residencia del contribuyente pretende gravar esa misma renta. “Establece reglas claras sobre qué Estado puede gravar primero, fija límites máximos de imposición en la fuente para determinadas rentas y dispone mecanismos para que el otro Estado elimine la doble tributación ”, detalló.