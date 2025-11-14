Resaltan Semana de Francia en Santo Domingo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La embajadora de Francia en el país, Sonia Barbry, y el viceministro para Asuntos Económicos y Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hugo Rivera, resaltaron ayer la importancia la Semana de Francia en Santo Domingo, principal foro binacional de negocios entre ambas naciones.

Bajo el lema “Economía azul y ciudades inteligentes”, la Cámara de Comercio e Industria Franco-Dominicana (CCIFD) celebrará desde ayer hasta el sábado en el hotel JW Marriott la nueva edición de la actividad, con la finalidad de impulsar la cooperación económica y resaltar la innovación franco-dominicana.

La embajadora resaltó que el país ha puesto en marcha varios proyectos en los últimos años de la movilidad urbana, como el Metro de Santo Domingo, el monorriel de Santiago y el teleférico, los cuales son libres de carbono y accesible a todos.

Rivera dijo que la Semana de Francia en Santo Domingo es una oportunidad para fortalecer la sinergia entre los sectores público y privado. Destacó en el 2024 el país importó de Francia US$256 millones y exportó RD$51.6 millones. Eury Vásquez, presidenta de la CCIFD, dijo que la actividad está enfocada seguir fortaleciendo las relaciones comerciales entre Francia y el país.