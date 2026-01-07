Retos enfrenta nuevo director DGII

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

En un contexto de importantes desafíos para las finanzas públicas, el Poder Ejecutivo designó, mediante el decreto 2-26, a Pedro Porfirio Urrutia Sangiovanni como nuevo director general de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Asume el cargo con la compleja misión de sostener la meta de recaudación para este 2026, en un escenario que exige equilibrar la presión fiscal con mayor dinamismo económico. Entre sus prioridades inmediatas figuran el inicio de los diálogos para una modernización o reforma fiscal, el combate a la informalidad y la evasión, y la profundización de la transformación digital, con especial énfasis en la facturación electrónica.

Urrutia Sangiovanni sucede a Luis Valdez Veras, quien dirigió la DGII desde agosto de 2020. Cuenta con una sólida formación académica y experiencia de campo. Es contador público autorizado con una maestría en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal. Desde 1990 es socio fundador de la firma Moore ULA.