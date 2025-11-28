El riesgo para EE.UU. si el Supremo rechaza los aranceles de Donald Trump

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Antonio Ciriaco Cruz, se refirió este viernes a los aranceles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha impuesto desde que asumió su segunda gestión, a múltiples países y productos.

Ciriaco Cruz señaló que, por cierto, el Supremo estadounidense está evaluando si esa imposición de aranceles recíprocos es constitucional o no, y advirtió que, en caso de que se determine que son inconstitucionales, el Gobierno de Trump tendría que devolver todos los recursos que ha recibido por ese concepto.

Asimismo, el académico explicó que la razón por la que se percibe cierta normalización en las imposiciones arancelarias en los últimos meses podría deberse a que el nivel de incertidumbre al respecto ha ido disminuyendo.

“En la medida que, por ejemplo, (EE.UU.) va llegando a acuerdos con China —que es quizás el objetivo—, entonces en ese sentido la mara se va tranquilizando y todo este efecto de la incertidumbre que generó en un primer momento ya va desapareciendo. Pero, claramente, hay elementos de carácter legal que no se han superado y que están en discusión, precisamente a lo que nos estamos refiriendo, y eso es un tema que, en caso de que le rechacen esos aranceles, se producirá un cierto desajuste en la misma economía norteamericana”, manifestó el economista.

Fin de la guerra Ucrania-Rusia

Respecto a las repercusiones económicas que tendría para la economía norteamericana un posible acuerdo que ponga fin a la guerra entre Ucrania y Rusia, el experto respondió: “Hay que saber que Estados Unidos tiene una economía con alto nivel de deudas y, precisamente, una de las razones que alega todo ese grupo gama del presidente Trump es que ellos no tienen por qué estar involucrados en esa guerra, y están tratando de sacar a los Estados Unidos de esos conflictos partiendo, incluso, de dicciones y teorías sobre los estados vitales: “mi zona de influencia no es Ucrania ni Europa. Eso es una zona de influencia de los europeos”, y por eso es que están discutiendo dentro de la OTAN los presupuestos”.

Continuó: “Por ejemplo, el hecho de que el presidente Trump haya puesto esos aranceles de carácter recíproco, ya esa visión de establecer acuerdos de libres comercios de manera colectiva se echó a un lado. Lo que están impulsando los Estados Unidos son vínculos bilaterales, que es una manera de negociar más fácil para los Estados Unidos, en función de los contextos de cada país y de los recursos naturales”.

Antonio Ciriaco Cruz, además, destacó que el papel que ha desempeñado la Organización Mundial del Comercio (OMC) en este contexto ha sido muy limitado, y en la actualidad lo es aún más.

“Ejemplo, cuando el presidente Trump impone esos aranceles, no tocó la puerta de la OMC, violan, incluso, acuerdos internacionales. Entonces, si a eso tú le sumas que le quitó lo de la Organización Mundial de la Salud, y tampoco ha venido tomando decisiones unilaterales, pasando por encima de las Naciones Unidas”, dijo.

Viernes Negro

El profesional también se pronunció sobre el Viernes Negro, calificándolo como un evento muy comercial, que ya es parte de una cultura que se expresa dentro del contexto de una globalización de la economía.

Las declaraciones del catedrático fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa televisivo Uno+Uno, que conducen los periodistas Millizen Uribe y Abalderto Grullón.