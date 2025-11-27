Impuestos
¿Sabías que la DGII cambió los límites de pagos en efectivo?
La Dirección General de Impuestos Internos informó que se actualizaron los límites de pagos en efectivo contemplados en la Ley 155-17.
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó este jueves sobre el aumento de los umbrales para liquidaciones y pagos mediante el uso del efectivo, establecidos en el artículo 64 de la Ley 155-17 contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
El aviso, publicado en las cuentas oficiales de la institución, señala que la medida busca actualizar los límites permitidos en operaciones comerciales y financieras realizadas en efectivo, en cumplimiento con las disposiciones legales vigentes.
Detalles del anuncio
• El ajuste responde a la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en las transacciones económicas.
• La DGII recordó que los contribuyentes pueden consultar el aviso íntegro y las disposiciones específicas en su portal oficial: www.dgii.gov.do.
• La institución reiteró su compromiso de mantener informados a los ciudadanos sobre cambios normativos que impacten la actividad económica.