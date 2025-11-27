¿Sabías que la DGII cambió los límites de pagos en efectivo?

Santo Domingo 0ºC / 0ºC
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó este jueves sobre el aumento de los umbrales para liquidaciones y pagos mediante el uso del efectivo, establecidos en el artículo 64 de la Ley 155-17 contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

El aviso, publicado en las cuentas oficiales de la institución, señala que la medida busca actualizar los límites permitidos en operaciones comerciales y financieras realizadas en efectivo, en cumplimiento con las disposiciones legales vigentes.

Detalles del anuncio

• El ajuste responde a la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en las transacciones económicas.

• La DGII recordó que los contribuyentes pueden consultar el aviso íntegro y las disposiciones específicas en su portal oficial: www.dgii.gov.do.

• La institución reiteró su compromiso de mantener informados a los ciudadanos sobre cambios normativos que impacten la actividad económica.

