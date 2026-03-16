Salario promedio de cotizantes en la seguridad social supera los RD$38 mil

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Al cierre de diciembre de 2025, un total de 2,432,540 trabajadores cotizan al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), generando 2,527,123 cotizaciones registradas en el sistema, de acuerdo con el más reciente Boletín Estadístico del Régimen Contributivo publicado por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).

El informe, elaborado a partir de los registros administrativos del Sistema Único de Información, Recaudo y Pago (SUIR), revela además que la masa salarial cotizable alcanzó los RD$94,221 millones, mientras que el salario promedio cotizable se situó en RD$38,733.94, reflejando un crecimiento de 7.61 % respecto al año anterior.

El análisis por edad muestra que el 55.76 % de las cotizaciones corresponde a trabajadores entre 31 y 55 años, consolidándose como el principal grupo de la fuerza laboral formal que aporta al sistema. Este segmento también registra el salario promedio cotizable más alto, con RD$43,067.19.

Sector servicios concentra la mayor actividad económica



El boletín también revela que el sector servicios agrupa el 82.73 % de los trabajadores cotizantes.

En segundo lugar, se ubica el sector industrial, que concentra cerca del 15.45 % de las cotizaciones, lo que refleja el peso de estas actividades en la estructura del empleo formal del país.

La TSS explica que un mismo trabajador puede generar más de una cotización cuando mantiene relaciones laborales simultáneas con diferentes empleadores o sectores, lo que explica la diferencia entre el número de cotizantes y el total de cotizaciones registradas en el sistema.

El Boletín Estadístico del Régimen Contributivo del SDSS forma parte de las publicaciones periódicas de la Tesorería de la Seguridad Social orientadas a fortalecer la transparencia y ofrecer información actualizada sobre el comportamiento del empleo formal y las cotizaciones al SDSS.