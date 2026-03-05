Energía
Santiago Rodríguez registró las pérdidas de energía más bajas 2025
La Altagracia encabeza lista de mayor pérdida
La provincia de Santiago Rodríguez registró las pérdidas de energía más bajas en 2025, con un 9.1%, mientras que La Altagracia presentó las más altas, con un 66.7%, según el informe de Gestión Comercial de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE), elaborado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM).
Santiago Rodríguez cuenta con 25,332 clientes y La Altagracia registra 66,519. Santiago Rodríguez depende de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte) y La Altagracia de Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste)
A continuación figuran las provincias Puerto Plata (14.3%), Dajabón (15.6%), Santiago (20%), Valverde 21.5%), Montecristi (26%), La Vega (26.5%), Espaillat ( 27.1%) y Duarte (28.6%). Todas esas provincias pertenecen a Edenorte, que registró un total de pérdidas de 25.3% el año pasado.
Las provincias de Edenorte con más elevadas pérdidas son: Hermanas Mirabal (37%), María Trinidad Sánchez (40.4%), Sánchez Ramírez (42.5%), Monseñor Nouel (45.5%) y Samaná (46%).
En cuanto a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur), el área Edesur-Distrito Nacional tuvo el año pasado 12.4% de pérdidas de energía. Le siguieron San Juan (25.6%), San José de Ocoa (32.8%), Edesur Santo Domingo (35%), Elías Piña (35.3%), San Cristóbal (42.7%) y Pedernales (50.1%).
Peravia 51.1%), Barahona (53.8%), Independencia (54.5%) y Bahoruco (67.0%). Edesur registró el año pasado registró pérdidas de 31.3%.
En cuanto a las provincias bajo la jurisdicción de Edeeste, el comportamiento de las pérdidas fue el siguiente: Distrito Nacional (37.5%), Hato Mayor (52.5%), Santo Domingo (55.9%), El Seibo (56.9%) y La Romana (62.0%).
