Santiago Rodríguez registró las pérdidas de energía más bajas 2025

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

La provincia de Santiago Rodríguez registró las pérdidas de energía más bajas en 2025, con un 9.1%, mientras que La Altagracia presentó las más altas, con un 66.7%, según el informe de Gestión Comercial de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE), elaborado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Santiago Rodríguez cuenta con 25,332 clientes y La Altagracia registra 66,519. Santiago Rodríguez depende de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte) y La Altagracia de Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste)

A continuación figuran las provincias Puerto Plata (14.3%), Dajabón (15.6%), Santiago (20%), Valverde 21.5%), Montecristi (26%), La Vega (26.5%), Espaillat ( 27.1%) y Duarte (28.6%). Todas esas provincias pertenecen a Edenorte, que registró un total de pérdidas de 25.3% el año pasado.

Las provincias de Edenorte con más elevadas pérdidas son: Hermanas Mirabal (37%), María Trinidad Sánchez (40.4%), Sánchez Ramírez (42.5%), Monseñor Nouel (45.5%) y Samaná (46%).

En cuanto a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur), el área Edesur-Distrito Nacional tuvo el año pasado 12.4% de pérdidas de energía. Le siguieron San Juan (25.6%), San José de Ocoa (32.8%), Edesur Santo Domingo (35%), Elías Piña (35.3%), San Cristóbal (42.7%) y Pedernales (50.1%).

Peravia 51.1%), Barahona (53.8%), Independencia (54.5%) y Bahoruco (67.0%). Edesur registró el año pasado registró pérdidas de 31.3%.

En cuanto a las provincias bajo la jurisdicción de Edeeste, el comportamiento de las pérdidas fue el siguiente: Distrito Nacional (37.5%), Hato Mayor (52.5%), Santo Domingo (55.9%), El Seibo (56.9%) y La Romana (62.0%).