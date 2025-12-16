Sector asegurador crece pese a desafíos

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

El presidente de la Asociación Dominicana de Corredores de Seguros (Adocose), Richard Ros, destacó que el sector asegurador se mantiene robusto y con un crecimiento sostenido durante 2025, que supera el 13%, no obstante enfrenta una serie de retos y desafíos como son la necesidad de trabajar arduamente en seguir creando consciencia generando una cultura de seguros en la población.

También la actualización de la Ley 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana, la cual se encuentra en este momento en discusión por parte de los diferentes sectores, procurando llegar a un consenso sobre una legislación que se adapte a los nuevos tiempos.

Además, la eventos climáticos y catastróficos siempre representan un riesgo latente, los cuales exigen modelos de suscripción más robustos.

Por igual la aceleración de la transformación digital, que demanda inversión en tecnología, ciberseguridad y modernización operativa. Asimismo, la importancia de diseñar productos más flexibles, accesibles e innovadores para responder a las nuevas expectativas del mercado y ampliar la inclusión financiera para lograr mayor penetración del seguro en el país.

“En general, el desempeño sigue siendo sólido y resiliente, con oportunidades para avanzar en innovación y desarrollo de nuevos productos”, dijo.