Sector construcción apuesta por la Inteligencia Artificial para impulsar ventas y productividad

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El sector construcción del Cibao comienza a incorporar herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para fortalecer sus estrategias comerciales y mejorar la productividad de las empresas desarrolladoras e inmobiliarias.

Con este objetivo, la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (APROCOVICI) realizó la charla–taller “IA que Construye Ventas: Estrategias Digitales para Triunfar en el Mercado Constructor”, dirigida a empresarios, promotores y profesionales interesados en conocer cómo la tecnología puede optimizar los procesos de marketing, ventas y relación con los clientes.

Durante la actividad se presentaron diversas aplicaciones de inteligencia artificial que permiten mejorar la generación de clientes potenciales, automatizar el seguimiento comercial, analizar datos de mercado y personalizar la comunicación con los compradores, contribuyendo a una gestión más eficiente de las ventas en proyectos inmobiliarios.

La conferencia estuvo a cargo del consultor internacional Mauricio Estupiñán, fundador de Projection Digital Group, quien explicó cómo las empresas del sector pueden integrar herramientas tecnológicas en sus procesos comerciales para aumentar la productividad, mejorar la conversión de clientes y optimizar la toma de decisiones estratégicas.

El encuentro incluyó demostraciones en vivo y la presentación de plataformas como Delve.ai, especializada en modelos predictivos de comportamiento de clientes; Crystal, que genera plantillas de comunicación adaptadas al perfil de cada cliente; Conversica, para el seguimiento automatizado de leads; y NetBase Quid, orientada al análisis de datos para el diseño de estrategias de marketing.

Previo al inicio de la actividad, el presidente de APROCOVICI, Sandy Rodríguez, destacó que la incorporación de tecnología se ha convertido en un elemento clave para la competitividad del sector construcción.

“El mercado inmobiliario evoluciona constantemente y hoy exige procesos comerciales más eficientes, mayor capacidad de análisis de datos y una relación más cercana con los clientes. La Inteligencia Artificial permite precisamente avanzar en esa dirección”, expresó.

Rodríguez señaló que la transformación digital representa una oportunidad para modernizar las estrategias de comercialización de proyectos inmobiliarios y fortalecer el desarrollo urbano de ciudades como Santiago, donde el sector construcción continúa consolidándose como uno de los principales motores de crecimiento económico de la región Norte.

Agregó que APROCOVICI continuará impulsando espacios de formación e innovación para que las empresas constructoras puedan adaptarse a las nuevas tendencias tecnológicas y responder a las exigencias de un mercado cada vez más dinámico.

La actividad contó con el respaldo de Cementos Cibao (coauspiciador), Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, Metaldom, Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, Banco Popular, Banco de Reservas, Ingeniería Estrella, Ferretería La Fuente, Grupo Therrestra, Cielos Acústicos y Banco BHD.

Sobre el expositor

Mauricio Estupiñán es fundador de Projection Digital Group, firma especializada en proyectos de transformación digital con presencia en Colombia, Estados Unidos, México y República Dominicana.