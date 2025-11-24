Sector minero invierte más de RD$220 millones en proyectos sociales en cinco años

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

Entre 2020 y 2025, el sector minero ha invertido más de RD$220 millones en proyectos sociales directos, impactando a más de 10,000 personas que recibieron atención médica gratuita, 140 familias dejaron atrás los pisos de tierra para vivir sobre suelo firme; y han construido kilómetros de caminos rurales que conectan comunidades enteras, donde antes había aislamiento, reveló el presidente de la Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (Camipe), Pedro Esteva.

Expuso que el sector minero formal sostiene más de 30,000 empleos directos e indirectos, y los 7,199 empleos directos ofrecen salarios que casi duplican el promedio nacional.

También han formado a más de 8,100 dominicanos a través de la iniciativa de educación técnica; otorgado 1,200 becas universitarias; y desarrollado 1,700 capacitaciones técnicas con empleabilidad total.

Agregó que han invertido más de RD$20 millones en el proyecto de ecoturismo San Juan 2030, apoyando cooperativas de pescadores, impulsando el talento de 350 mujeres emprendedoras, y promoviendo la economía circular a través del compostaje comunitario.

Impacto económico

En un encuentro con la prensa, el director ejecutivo de la Cámara, Martín Valerio expreso que en 2025, el 51.9 % de todas las exportaciones del país provienen del sector minero y sólo en el primer semestre aportaron más de RD$25 mil millones al fisco.

“De estas cifras, la minería no metálica, esencial para la industria, la construcción y la producción local, registró US$13.2 millones en exportaciones, creciendo un 9.9 % en 2025. Este subsector, muchas veces subestimado, es indispensable para el desarrollo nacional y para la competitividad de todo nuestro aparato productivo”, expresó Valerio durante un encuentro con la prensa.

En 2025, la reinversión del sector ha sido de US$420 millones, un crecimiento de 440 %, una muestra de las empresas no se están yendo sino están reinvirtiendo. Un mensaje que significa confianza, que las empresas crecen y viven paz social y su estabilidad política.

Además resaltó la importancia de acelerar la aprobación de los proyectos mineros. “El silencio administrativo es hoy una barrera para el desarrollo nacional. Cuando una solicitud legítima espera meses o años sin respuesta, el que pierde no es la empresa, pierde el país. Pierde inversión, pierde empleos y pierde desarrollo. Por lo tanto esto no es prudencia, es parálisis”, expresó.