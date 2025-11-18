Sector privado se une para combatir competencia desleal de comercios de propietarios chinos

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

Una veintena de organizaciones empresariales del sector privado han conformado una coalición nacional para enfrentar el crecimiento de la competencia desleal, el comercio ilícito y la informalidad en las tiendas de propietarios chinos en República Dominicana, fenómeno que, según denuncian, está desplazando a las mipymes locales, reduciendo el empleo formal y provocando pérdidas millonarias al fisco.

El vocero de la Coalición Dominicana por la Competencia Justa (Codocom), Fernando Pinales, quien es presidente de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), advirtió que los negocios tradicionales como ferreterías, tiendas de fantasía y pequeños comercios de barrio han desaparecido en los últimos años. Mientras proliferan establecimientos de gran tamaño operados por ciudadanos chinos, muchos de los cuales, asegura, funcionan sin controles fiscales, no usan comprobantes y no cumplen con los requisitos exigidos a las empresas formales.

Explicó que estas tiendas importan mercancías en grandes volúmenes y las venden a muy bajos precios, lo que genera una competencia que considera desleal. “Traen un contenedor con 20,000 productos distintos, es casi imposible fiscalizarlo. No cobran ITBIS, no entregan facturas con comprobantes fiscales, y pagan todo en efectivo”, señaló.

Además, denunció que muchos de estos establecimientos contratan mano de obra extranjera, principalmente haitiana, sin cumplir con la normativa laboral ni con la de seguridad social, lo que afecta directamente el empleo formal y reduce las recaudaciones del Estado.

De acuerdo con Pinales, lo que comenzó afectando al comercio detallista ya se extiende a la industria local. Citó como ejemplo el sector textil, donde negocios formales no pueden competir con prendas que se venden a precios de hasta RD$200, sin carga impositiva ni regulación.

“No solo han desaparecido negocios típicos de los barrios, ahora la industria está en riesgo. Esta situación empuja a las empresas formales hacia la informalidad, porque competir así es imposible”, expresó.

Pinales indicó que las acciones que realizará la coalición son unificar al sector privado frente a la amenaza del comercio ilícito y la competencia desleal, y promover la acción coordinada del Estado mediante medidas de fiscalización, control aduanero y cumplimiento de legislaciones vigentes.

Además, buscan concientizar a la opinión pública sobre los riesgos económicos, sociales y de seguridad asociados al comercio ilícito. También promoverán el fortalecimiento del marco regulatorio y buscarán consensuar iniciativas fiscales que promuevan la formalización y la competencia justa.

El presidente de Codopyme afirmó que las direcciones de Aduanas e Impuestos Interno han comenzado a tomar acciones contra los comercios chinos, pero esperan que más entidades se unan como el Ministerio de Trabajo, Pro Consumidor, Pro Competencia y Salud Pública a integrarse plenamente a la lucha.

Miembros de la Coalición

El organismo está compuesto por la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme); la Asociación Dominicana de Industrias Textiles (Aditex); la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC); la Asociación Nacional de Importadores (ANI); la Federación Dominicana de Cámaras de Comercio (Fedocamaras); la Asociación de Importadores Ferreteros (Adoimfe); la Asociación de Comerciantes de la Avenida Duarte (Asoduarte); la Federación Nacional de Comerciantes (Fenacerd); el Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (Conacerd); la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH); la Asociación Nacional de Comerciantes Dominicanos Unidos (Ancodomu); la Asociación de Comerciantes del Centro de Santiago (Asecensa); la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC); y la Federación Nacional de Comerciantes Detallistas de Provisiones (Fenacodep).