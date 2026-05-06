Seguros APS fortalece su presencia en la región norte con exitoso encuentro junto a ADOCOSE

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El evento reunió a destacados corredores de seguros de la zona norte, quienes participaron en un espacio de diálogo abierto enfocado en el crecimiento conjunto, la innovación y la mejora continua de los servicios. Durante la jornada, Seguros APS presentó sus principales avances operativos y comerciales, resaltando su evolución en los últimos meses, así como su enfoque estratégico en áreas clave como fianzas, responsabilidad civil, incendio, riesgos de construcción y renta vitalicia.

Como parte central del encuentro, la empresa reafirmó su disposición de trabajar de la mano con los corredores de la región, impulsando iniciativas que permitan dinamizar el mercado, optimizar los tiempos de respuesta y generar mayores oportunidades de negocio para todos los actores involucrados.

“Este tipo de encuentros refuerzan nuestra visión de cercanía y colaboración con nuestros aliados estratégicos. En Seguros APS creemos firmemente en el crecimiento conjunto y en el valor de construir relaciones sólidas con nuestros corredores”, destacó la gerencia de la compañía.

Asimismo, se resaltó el compromiso de la empresa con la mejora continua de sus procesos, el fortalecimiento de su equipo técnico y comercial, y la implementación de herramientas que permitan brindar un servicio más ágil y eficiente.

Con esta iniciativa, Seguros APS continúa afianzando su posicionamiento en el mercado asegurador dominicano, apostando por la cercanía, la innovación y el desarrollo sostenible del sector.