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Seguros Universal reconoció a los corredores de seguros con mejor desempeño durante el 2025, destacando a Marsh Franco Acra como el mayor productor a nivel nacional y a Ros & Asociados por su crecimiento sostenido en distintas regiones del país.

Resaltó los resultados alcanzados por sus aliados comerciales, tomando en cuenta indicadores como el incremento en primas y la productividad.

En esta edición fueron reconocidos corredores de seguros de las zonas Este, Metro-Sur y Norte, quienes evidenciaron un desempeño destacado y un alto nivel de compromiso.

En la categoría “Diamante”, Ros & Asociados fue premiado por su crecimiento en primas en las zonas Este y Metro-Sur. A nivel nacional, la firma también alcanzó el primer lugar en incremento en primas

Marsh Franco Acra se posicionó como el mayor productor del año. El presidente ejecutivo de Grupo Universal, Rafael E. Izquierdo, destacó la visión estratégica del conglomerado empresarial.