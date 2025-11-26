Qué significa el Viernes Negro según Altagracia Paulino

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La exdirectora de Pro Consumidor, Altagracia Paulino, afirmó que el denominado Viernes Negro constituye una jornada marcada por el consumo y las expectativas comerciales, al celebrarse cada año el viernes posterior al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

Durante una entrevista en el programa Uno más Uno de Teleantillas, Paulino explicó que esta fecha se ha convertido en un fenómeno global que impacta directamente en la dinámica de los mercados locales. Señaló que noviembre abre un ciclo de ofertas y promociones que moviliza tanto a comerciantes como a consumidores, quienes esperan descuentos significativos en productos de alta demanda.

La especialista en derechos del consumidor recordó que, aunque el origen del Black Friday está vinculado a la tradición estadounidense, su expansión hacia países como República Dominicana refleja la creciente influencia de las prácticas comerciales internacionales.

Paulino advirtió que, más allá de las oportunidades de compra, es necesario que los consumidores mantengan una actitud crítica y responsable frente a las ofertas, verificando la veracidad de los descuentos y la calidad de los productos adquiridos.