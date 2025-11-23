Sigue la auto feria de ANADIVE en la Ciudad Ganadera

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos inauguró su Segunda Edición de la ANADIVE Auto Feria 2025, la que permanecerá hasta el domingo 24 en la Ciudad Ganadera, un evento que reúne a los principales dealers del país para ofrecer una experiencia de compra segura, transparente y con facilidades especiales para que los dominicanos.

Esta vez la actividad tiene como lema “Extrena tu navidad” y el acto fue encabezado por el presidente de ANADIVE, César de los Santos, junto al coordinador de feria Kelvyn Parra y los miembros de la comisión organizadora y Junta Directiva Nacional, y representantes de las Filiales Norte y Este, reafirmando el compromiso de continuar fortaleciendo el sector automotriz en todo el territorio nacional.

Kelvin Parra coordinador de la feria cuenta con el respaldo de tres importantes entidades financieras: Banco Caribe, Banco BACC y Banco Confisa, que ofrecerán a los visitantes tasas desde 11.95%, financiamiento de hasta 95%, plazos de hasta 73 meses, tasas fijas por 2 o 3 años, descuentos en seguros, precalificación vía el portal www.corotos.com.do, aprobación inmediata y la facilidad de comenzar a pagar en enero de 2026.

Destacó que los asistentes también podrán acceder a garantías de hasta 1 año en vehículos usados y de 3 a 5 años en vehículos nuevos, además de la opción de entregar su vehículo usado como parte del inicial.

Resaltó que todos los dealers presentes están formalmente respaldados por la asociación, lo que garantiza transparencia, seguridad y confianza en cada transacción realizada dentro de la feria.

Precisó que como parte de la experiencia, el evento ofrecerá amenidades para toda la familia, incluyendo DJs, música en vivo y atracciones infantiles, creando un ambiente festivo acorde con la temporada navideña.

Dijo que ANADIVE reconoce el apoyo de sus colaboradores: Monumental de Seguros, Seaboard Marine, Haina International Terminals, NF Garantías y Puerto Sans Souci, quienes han sido aliados fundamentales para el desarrollo de esta segunda edición.

Durante el acto, ANADIVE anunció también que trabaja en un plan de expansión para llevar sus auto ferias a nivel nacional. Como primer paso, esta edición incorpora una modalidad digital, que permitirá alcanzar más usuarios y ampliar el alcance del evento.

Con el eslogan “Estrena esta Navidad”, ANADIVE invita a todo el público a participar y aprovechar las mejores condiciones del año para adquirir su vehículo con el respaldo y la garantía de una institución comprometida con el desarrollo del sector automotriz dominicano.