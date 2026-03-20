¿Sirven o no? Expertos reaccionan a las medidas del Gobierno ante la crisis en Medio Oriente

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

La decisión del Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader de destinar RD$15 mil millones a los sectores vulnerables, subsidiar los insumos de los fertilizantes y realizar una reasignación del gasto como respuesta a los efectos generados en el país por la guerra en Medio Oriente ha sido fundamental.

Así lo consideró el exministro de Economía, Juan Ariel Jiménez, quien indicó que durante varios años el costo de la canasta básica ha crecido por encima de los ingresos familiares, lo que ha dificultado que los hogares puedan cubrir sus gastos mensuales.

“Entonces, todo lo que puede hacer el gobierno para evitar que cualquier problema económico se traduzca en mayores costos de la canasta básica, es fundamental”, manifestó Jiménez.

El exfuncionario también destacó como positiva la decisión de evitar un aumento en el precio de los combustibles pese al alza del petróleo. No obstante, recordó que en momentos en que el crudo se cotizaba entre 56 y 65 dólares por barril, los precios internos no fueron reducidos.

“Me gusta que estén evitando un aumento del precio de la gasolina por el aumento del precio del petróleo, porque anteriormente, cuando el petróleo estuvo tan bajito, 56, 60, 65 USD, no se bajó el precio de la gasolina”, dijo el catedrático.

Continuó: “Entonces, era de esperar que el gobierno haya acumulado esos recursos para enfrentar situaciones de cuando aumente el precio, como es ahora, porque tenemos que recordar que el presidente Luis Abinader había prometido bajar el precio de la gasolina cuando el petróleo bajara de 85 dólares y no lo hizo”.

Asimismo, Jiménez consideró acertado el subsidio a los fertilizantes para evitar incrementos en los costos de producción que impacten los precios de los alimentos. Sin embargo, insistió en que el país necesita una política de desarrollo agropecuario enfocada en el fortalecimiento de los productores nacionales.

Criticó, además, que desde 2021 se haya intentado controlar los precios mediante importaciones, en lugar de incentivar la producción local. “Debe ser a través de la promoción del productor nacional y faltan todavía muchas otras medidas por hacer”, pronunció.

Si la guerra en Medio Oriente se prolonga, podría tener un impacto negativo

De su lado, el doctor Antonio Ciriaco Cruz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, advirtió que, aunque las medidas anunciadas por el Gobierno son necesarias e importantes, si la guerra en Medio Oriente se prolonga, podría tener un impacto negativo en la dinámica de la economía local de República Dominicana.

“Las medidas que se han propiciado el día de ayer para subsidiar los alimentos y proteger los sectores de bajos a lo mejor quizás son necesarias, pero podrían ser insuficientes en ese sentido y también van por impacto la finanza pública y, además, este proceso de la organización de parte presupuestario podría afectar la inversión pública, porque es evidente que se están sacando recursos para”, sostuvo el economista.

“Entendemos nosotros que son necesarios, pero es muy importante en el sentido de que se va a retrasar una serie de inversiones públicas y va a hacer que el gasto de inversión sea mucho mejor”, añadió.