Solicitan cerrar brechas en financiamientos a mujeres

La Federación de Mujeres Empresarias Dominico Internacional (FEM) valora que la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) haya puesto sobre la mesa evidencia de que el 85 % de los financiamientos otorgados a micro, pequeñas y mediana empresas (Mipymes) lideradas por mujeres se mantiene al día con sus obligaciones.

Sin embargo, la FEM lamentó que a pesar de este desempeño crediticio favorable, las Mipymes lideradas por mujeres continúan recibiendo montos de financiamiento significativamente menores, enfrentan altos niveles de informalidad y condiciones que limitan su crecimiento.

La presidenta de FEM insistió en que “es momento de pasar a la acción”, por lo que se deben asumir medidas más profundas y urgentes, desarrollar mecanismos de garantía y modelos de evaluación crediticia que respondan a la realidad actual de las mujeres empresarias y permitan un acceso equitativo al financiamiento.

En ese sentido, planteó que es fundamental que el Estado impulse políticas públicas efectivas que promuevan la inclusión financiera de las mujeres, y que la banca nacional implemente planes concretos de financiamiento con un enfoque especial en ellas, asegurando productos y condiciones adaptadas a sus necesidades.