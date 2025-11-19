¿Cuáles son los delitos precedentes del lavado de activo y cómo evitarlos?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El lavado de activos es más que una simple maniobra financiera; es el motor que inyecta vida al crimen organizado, la corrupción y el terrorismo.

Al disfrazar el origen ilícito de los fondos, esta práctica no solo distorsiona las economías y socava la integridad de los mercados, sino que también debilita la confianza pública y las actividades financieras que causan un profundo daño social.

Lidia Ureña, gerente senior de regulación de la Asociación de Bancos Múltiples de República Dominicana (ABA), reveló que son los delitos que proceden el lavado de activos, cuál es su naturaleza y por qué debes evitarlos a toda costa:

Ureña explicó que un delito precedente es toda actividad ilícita que produce beneficios económicos susceptibles de ser “lavados” para aparentar legalidad.

El artículo 3 de la Ley 155-17 enumera más de treinta de ellos, entre los que se encuentran: el tráfico ilícito de drogas, cualquier infracción relacionada con el terrorismo y su financiamiento, la trata y el tráfico de personas, el tráfico ilícito de armas, el secuestro, la extorsión, la corrupción y el soborno, el fraude financiero, el tráfico de órganos, el tráfico de bienes culturales, la falsificación de moneda, el contrabando, el delito tributario, los delitos de medio ambiente, la piratería, el fraude en el comercio, la estafa, el abuso de confianza, los delitos informáticos, entre otros.

Según este catálogo, alineado con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional, deja una verdad clara: el lavado no depende del tamaño del delito, sino de su origen.

Delitos asociados al lavado de activos

Fraude financiero: abarca desde la falsificación de registros contables y la alteración de balances hasta la captación irregular de fondos del público o la simulación de inversiones inexistentes.

Delito de medio ambiente: incluye la explotación ilegal de recursos naturales, el tráfico de especies protegidas, la tala indiscriminada o el vertido de desechos contaminantes.

Delito tributario: implica ocultar o falsear información fiscal para evadir impuestos.

Contrabando: Consiste en el ingreso, salida o comercialización de mercancías fuera de los canales legales o sin cumplir controles aduaneros. Más allá del perjuicio fiscal, distorsiona la competencia y alimenta flujos ilícitos difíciles de rastrear.

Piratería: la reproducción y comercialización de bienes falsificados, se percibe a menudo como una simple forma de ahorro.

Trata de personas: genera beneficios económicos mediante la explotación laboral o sexual de seres humanos.

Delitos relacionados al lavado de activos

A veces se piensa que, si un delito precedente no se prueba o no concluye en condena penal, los bienes obtenidos de forma ilícita quedan fuera del alcance de la justicia, pero no es así.

La Ley núm. 340-22 sobre Extinción de Dominio, permite al Estado decomisar o recuperar los bienes cuyo origen no pueda justificarse de manera lícita, aun cuando la persona no haya sido condenada penalmente.

Se trata de un proceso civil, independiente del juicio penal, que busca impedir que quien se beneficie de actividades ilícitas consolide ese patrimonio como si fuera legítimo

Información de este artículo cortesía de la Asociación de Bancos Múltiples de República Dominicana (ABA)