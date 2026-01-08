Suárez: RD tuvo débil crecimiento ingresos 2025

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

Las principales características de la ejecución presupuestaria del Gobierno Central el año pasado son: la pesada carga del servicio de la deuda, del subsidio eléctrico, las transferencias al Banco Central y un débil crecimiento de los ingresos fiscales, afirmó ayer el economista Nelson Suárez.

Señala que las cifras preliminares de la ejecución presupuestaria entre el 1 de enero y el 26 de diciembre del 2025, revelan que los gastos conjuntos del servicio de la deuda, del subsidio eléctrico y las transferencias al Banco Central consumieron casi un tercio del total de gastos y aplicaciones financieras del Gobierno Central con un monto de RD$478,270.1 millones.

Sostuvo que el hecho de que el Gobierno destine RD$478,270.1 millones de su presupuesto a cubrir obligaciones no relacionadas directamente con la prestación de servicios públicos esenciales, tales como salud, educación, agua, seguridad y protección social, es una muestra del las serias limitaciones del espacio fiscal en que opera el gobierno.

Indica que los recursos destinados al servicio de la deuda ascendieron a RD$349,340.7 millones, que el subsidio al sector eléctrico fue de RD$93,923.0 millones y las transferencias al Banco Central sumaron al menos unos RD$35,006.4 millones.

La situación anteriormente descrita se complica aún más si se en cuenta que durante el período señalado los ingresos fiscales solo crecieron un 2.5% con relación al 2024 y apenas un 0.5% con respecto al presupuesto vigente, dijo.

Un dato relevante es que los RD$478,270.1 millones destinados a gastos no relacionados directamente con servicios públicos esenciales equivalen a 3.29 veces el gasto en salud.

Resaltó que los subsidios al sector eléctrico y las transferencias al Banco Central (RD$128,929.4 millones) representen el 49.8% del déficit acumulado por el Gobierno Central desde 1 de enero al 26 de diciembre del 2025.