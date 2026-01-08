Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Economía

Ejecución presupuestaria

Suárez: RD tuvo débil crecimiento ingresos 2025

La pesada carga del servicio de la deuda, del subsidio eléctrico, las transferencias al Banco Central y un débil crecimiento de los ingresos fiscales caracterizaron el 2025

Subsidio eléctrico a las empresas distribuidoras de Electricidad (EDE) subió en 2025.

Subsidio eléctrico a las empresas distribuidoras de Electricidad (EDE) subió en 2025.

Ubaldo Guzmán Molina
Publicado por
Ubaldo Guzmán Molina

Creado:

Actualizado:

Las principales características de la ejecución presupuestaria del Gobierno Central el año pasado son: la pesada carga del servicio de la deuda, del subsidio eléctrico, las transferencias al Banco Central y un débil crecimiento de los ingresos fiscales, afirmó ayer el economista Nelson Suárez.

Señala que las cifras preliminares de la ejecución presupuestaria entre el 1 de enero y el 26 de diciembre del 2025, revelan que los gastos conjuntos del servicio de la deuda, del subsidio eléctrico y las transferencias al Banco Central consumieron casi un tercio del total de gastos y aplicaciones financieras del Gobierno Central con un monto de RD$478,270.1 millones.

Sostuvo que el hecho de que el Gobierno destine RD$478,270.1 millones de su presupuesto a cubrir obligaciones no relacionadas directamente con la prestación de servicios públicos esenciales, tales como salud, educación, agua, seguridad y protección social, es una muestra del las serias limitaciones del espacio fiscal en que opera el gobierno.

Indica que los recursos destinados al servicio de la deuda ascendieron a RD$349,340.7 millones, que el subsidio al sector eléctrico fue de RD$93,923.0 millones y las transferencias al Banco Central sumaron al menos unos RD$35,006.4 millones.

La situación anteriormente descrita se complica aún más si se en cuenta que durante el período señalado los ingresos fiscales solo crecieron un 2.5% con relación al 2024 y apenas un 0.5% con respecto al presupuesto vigente, dijo.

Un dato relevante es que los RD$478,270.1 millones destinados a gastos no relacionados directamente con servicios públicos esenciales equivalen a 3.29 veces el gasto en salud.

Resaltó que los subsidios al sector eléctrico y las transferencias al Banco Central (RD$128,929.4 millones) representen el 49.8% del déficit acumulado por el Gobierno Central desde 1 de enero al 26 de diciembre del 2025.

Sobre el autor
Ubaldo Guzmán Molina

Ubaldo Guzmán Molina

Egresado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha realizado numerosos cursos, entre ellos uno sobre Géneros Periodísticos, impartido por Miguel Ángel Bastenier en la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Alérgico al protagonismo y al exhibicionismo.
tracking