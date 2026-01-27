Suben exportaciones a países Mancomunidad

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Las exportaciones de la República Dominicana hacia los países de la Mancomunidad se incrementaron un 44 %, al pasar de US$1,398 millones en el año 2024 a US$2,482 millones en 2025.

Los países de la Mancomunidad se consolidan como socios importantes y con un gran potencial para las exportaciones, la inversión extranjera, el comercio y como fuente de turistas para la República Dominicana.

Así lo establece el Informe Anual 2025 de la Mesa Redonda de los Países de la Mancomunidad en la República Dominicana, el cual fue presentado por su presidente, Fernando González Nicolás.

La India se posicionó como el segundo mayor mercado para las exportaciones dominicanas, con e US$1,515 millones. Le siguieron en exportaciones Canadá, con US$491 millones; Jamaica, con US$103 millones; Gran Bretaña, con US$95 millones.