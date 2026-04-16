¿Subirán los combustibles esta semana? Esto fue lo que dijo José Paliza al respecto

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El ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, dijo este miércoles que el Gobierno no contempla aumentar los precios de los combustibles durante esta semana.

Esto como parte de las medidas para mitigar el impacto económico para los ciudadanos por la crisis internacional provocada por la guerra en Medio Oriente.

El Gobierno ha venido ejecutando un plan de hace más de mes y medio, subsidiando cerca de 10 mil millones de pesos a la fecha para evitar que las alzas del mercado internacional afecten directamente a los consumidores dominicanos.

José Paliza habla sobre los combustibles

Leonel valora diálogo “cordial y respetuoso” con comisión oficial



El presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, valoró como “cordial y respetuoso” el encuentro sostenido con una comisión oficial, al tiempo que afirmó que los sacrificios que puedan derivarse de la actual coyuntura deben ser asumidos por el Gobierno y comunicados con transparencia a la población.

Al ofrecer declaraciones a la prensa tras la reunión, Fernández explicó que durante el intercambio fueron presentadas las perspectivas del Gobierno sobre el contexto actual, marcado por tensiones geopolíticas internacionales y sus posibles efectos en la economía dominicana.

“Hemos tenido un diálogo cordial y respetuoso entre las delegaciones… estamos siempre dispuestos a mantener el diálogo abierto para todo lo que sea el provecho para el país”, expresó.

El líder de la Fuerza del Pueblo sostuvo que, aunque existen diferencias en la forma de interpretar la realidad nacional, hay coincidencias en la necesidad de preservar la estabilidad democrática como base del desarrollo y el bienestar colectivo.

En ese contexto, enfatizó que cualquier escenario de sacrificio debe ser asumido por el propio Gobierno y explicado con claridad a la ciudadanía.

“El gobierno tiene que transmitirle a la población que está en disposición de asumir ciertas medidas”, indicó.