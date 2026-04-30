Tasa de interés se mantiene en 5.25%: ¿La economía muestra señales de recuperación?

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El Banco Central de la República Dominicana (BCRD), en su reunión de política monetaria de abril de 2026, decidió mantener su tasa de interés de política monetaria (TPM) en 5.25 % anual. Asimismo, la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez (Repos a 1 día) permanece en 5.75 % anual, mientras la tasa de depósitos remunerados (Overnight) continúa en 4.50 % anual.

Los principales elementos considerados para esta decisión fueron la recuperación gradual de la economía dominicana en el primer trimestre del año y que las expectativas de inflación permanecen ancladas a la meta. No obstante, el panorama internacional se mantiene convulso con altos niveles de incertidumbre y aumentos significativos en los precios del petróleo y otras materias primas, como consecuencia del conflicto bélico en Medio Oriente.

En Estados Unidos de América (EUA), se prevé un crecimiento económico de 2.3 % en 2026, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En tanto, la inflación incrementó a 3.3 % en marzo ante los mayores precios energéticos, alejándose de la meta de 2.0 %. Ante este panorama, la Reserva Federal (Fed) mantuvo su tasa de interés de política monetaria en el rango de 3.50 – 3.75 % en su reunión de abril, a la vez que se han postergado las expectativas de los analistas del mercado sobre posibles reducciones de tasas de interés para el resto del año.

BCRD mantiene su tasa de política monetaria en 5.25 % anual

En la Zona Euro, la actividad económica se desaceleraría hasta 1.1 % en 2026 de acuerdo con el FMI, afectada por el conflicto bélico. En tanto, la inflación interanual aumentó a 3.0 % en abril por el incremento del componente de energía, ubicándose por encima de la meta de 2.0 %. El Banco Central Europeo mantuvo sin cambios su tasa de política monetaria en abril y los analistas del mercado prevén incrementos en el segundo semestre del año.

En América Latina (AL), el crecimiento económico se mantendría moderado, con una expansión promedio de 2.3 % en 2026, según el FMI. En tanto, los mayores precios del petróleo han generado presiones inflacionarias importantes en los países de la región, lo que ha provocado que la inflación se ubique por encima de la meta en varias de las economías de mayor tamaño. En ese contexto, la mayoría de los bancos centrales de AL han decidido mantener sin cambios sus tasas de política monetaria en sus últimas reuniones.

Respecto a las materias primas, el precio por barril del petróleo intermedio de Texas (WTI) se ha incrementado durante abril, ubicándose por encima de US$100 al cierre de mes, como consecuencia de la reducción de la oferta del crudo. Mientras, el precio del oro se situó en torno a US$4,600 por onza troy al cierre de abril, en un entorno internacional volátil.

En el ámbito nacional, la inflación interanual se moderó hasta 4.63 % en el mes de marzo, permaneciendo dentro del rango meta de 4.0 % ± 1.0 %, conforme se han normalizado las condiciones de oferta de los alimentos, luego de los fenómenos climáticos de finales del pasado año. Asimismo, la inflación subyacente se mantiene dentro del rango meta, al situarse en 4.58 % interanual en igual periodo.

Sin embargo, el conflicto bélico en el Medio Oriente representa un choque de oferta negativo al incrementar los precios de materias primas importadas y de insumos estratégicos para la producción nacional. Ante esta situación, el Gobierno dominicano está implementando un programa subsidios parciales a los combustibles y otros productos y asistencia social a la población vulnerable; a la vez que mantendría la ejecución prevista del gasto de capital.

Considerando los efectos del choque energético internacional, el sistema de pronósticos del BCRD indica que la inflación interanual podría ubicarse temporalmente por encima del límite superior del rango meta durante los próximos meses; retornando al rango objetivo de 4.0 % ± 1.0 % para el cierre del año, conforme se disipe el impacto de los mayores precios del petróleo. Asimismo, las expectativas de inflación de los agentes económicos se mantienen ancladas a la meta establecida en el programa monetario.

Es importante destacar que las perspectivas permanecen condicionadas por la incertidumbre, con riesgos asociados a la duración y magnitud del conflicto en el Medio Oriente. Ante este cambiante panorama, el Banco Central se mantendrá monitoreando la evolución de las condiciones internacionales, con el objetivo de adoptar oportunamente las medidas necesarias que contribuyan al cumplimiento de la meta de inflación.

Por otro lado, las condiciones financieras locales han permanecido estables, con una expansión del crédito privado en moneda nacional en torno al 9 % interanual. De igual forma, los agregados monetarios mantienen un ritmo de crecimiento por encima del producto interno bruto (PIB) nominal al cierre de abril.

En este contexto, el indicador mensual de actividad económica (IMAE) ha registrado una mejoría gradual en los primeros meses de 2026, con una expansión interanual de 5.1 % en el mes de marzo, impulsada principalmente por los sectores de construcción, manufactura de zonas francas y hoteles, bares y restaurantes. De esta forma, la economía acumuló un crecimiento promedio de 4.1 % durante el primer trimestre del año. Hacia adelante, se prevé que la actividad económica se expanda en torno a 3.5 % - 4.0 % para el 2026, apoyada en la recuperación de la inversión privada y la resiliencia del sector externo.

A pesar del complejo entorno internacional, las actividades generadoras de divisas mantienen un buen desempeño, contribuyendo con la estabilidad relativa del tipo de cambio. En efecto, el peso dominicano acumula una apreciación en torno a 5.2 % al cierre de abril de 2026. Asimismo, las reservas internacionales se ubican en unos US$16,000 millones, equivalente a 12 % del PIB y unos seis meses de importaciones, superando las métricas recomendadas por el FMI.

Es importante resaltar que la economía dominicana cuenta con fuertes fundamentos y un sector productivo resiliente para enfrentar el desafiante panorama. El Banco Central de la República Dominicana continuará dando seguimiento a la coyuntura internacional y su potencial impacto sobre las condiciones macroeconómicas locales, reiterando su compromiso con su objetivo de inflación y con la estabilidad macroeconómica.