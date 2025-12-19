¿Ya te dieron el doble sueldo? Esta es la fecha límite para entregarlo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio de Trabajo dijo este jueves que el doble sueldo debe pagarse a más tardar el 20 de diciembre.

Así lo dijo la entidad a través de sus redes sociales.

Aclaró además que este beneficio si aplica, aunque el contrato haya terminado antes y si trabajó menos de un año también te toca, te corresponde en proporción al tiempo trabajado.

“El salario de Navidad, también conocido como doble sueldo, es un derecho adquirido por las personas trabajadoras en la República Dominicana y está regulado por el Código de Trabajo”, enfatizó la entidad.

Explicaron que el doble sueldo “no es un bono, es un derecho laboral. En RD se conoce como salario de Navidad, regalía pascual, salario 13 y está establecido en el código”.

El Código de Trabajo indica que no será mayor a 5 salarios mínimos, pero el Reglamento permite pagar más si hay acuerdo entre las partes.

No es susceptible de gravamen, embargo, cesión o venta y está exento del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Cómo se calcula

Calculadora

La entidad gubernamental explicó que se tiene que calcular el salario ordinario devengado en el año y dividirlo por 12. Y se excluyen las horas extras y la participación en beneficios.

Si aún no te lo han pagado

1. Confirma con tu empleador o RRHH la fecha de pago.

2. Guarda evidencia (recibos, nómina, contrato).

3. Para orientación: (809) 535-4404 / info@mt.gob.do.

También puedes hacer tu reporte por 3-1-1 (teléfono o portal).