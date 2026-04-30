Teletrabajo crece en el Estado: así funciona en varias instituciones públicas

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El teletrabajo continúa expandiéndose en instituciones públicas del país, según informó este jueves el ministro de Administración Pública (MAP), Sigmund Freund, al destacar que varias entidades estatales ya aplican esta modalidad bajo una resolución emitida por esa cartera.

Durante una entrevista en el programa Hoy Mismo, el funcionario explicó que, aunque la Ley de Función Pública no contempla específicamente el teletrabajo, tampoco lo prohíbe, por lo que el ministerio emitió una normativa para regular su implementación.

“Emitimos una resolución hace unos meses organizando el teletrabajo en la administración pública, que la hemos venido implementando en algunas instituciones”, indicó.

Freund explicó que la medida está condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos tecnológicos y logísticos para garantizar su efectividad.

Sostuvo que es una normativa que exige que cada departamento tenga condiciones para hacerlo eficientemente; por ejemplo, conectividad, acceso a las plataformas y condiciones en su casa para poder hacerlo.

Como ejemplo, señaló que en el propio Ministerio de Administración Pública cerca del 12 % de los empleados trabaja desde sus hogares tres veces por semana.

Sigmund Freund

Asimismo, indicó que instituciones como el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes también han avanzado en la aplicación de esta modalidad.

“Tienen un personal con las condiciones de conectividad”, comentó.

No obstante, aclaró que no todas las áreas del Estado pueden acogerse al teletrabajo, debido a que algunas funciones requieren presencia física obligatoria.

“No todas las áreas pueden hacer teletrabajo porque obligatoriamente requieren presencia”, afirmó.

El ministro también destacó que esta modalidad ha sido bien valorada por los empleados públicos.

Señaló que el teletrabajo resulta atractivo para los colaboradores porque les permite ahorrar gastos de transporte y alimentación.

“Cada día vamos creciendo en eso, pero tiene que tener las condiciones que hemos delineado para que el teletrabajo sea efectivo”, concluyó.