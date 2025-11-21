Tensiones comerciales riesgos principales para RD

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

Las tensiones geopolíticas, el aumento de las medidas comerciales, la prolongada incertidumbre global y la volatilidad de los precios de las materias primas conforman el grupo de riesgos principales que enfrenta la República Dominicana, de acuerdo con el informe preparado por el personal técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) tras la Consulta del Artículo IV.

El documento incluye una matriz de evaluación que califica como riesgos altos también las vulnerabilidades fiscales, la posibilidad de tasas de interés a largo plazo más elevadas y los ciberataques contra infraestructuras físicas o digitales.

Aunque el impacto potencial de estos riegos para son catalogado como “medio”, el FMI insta a adoptar un conjunto de políticas públicas que fortalezcan la resiliencia económica.

Entre las medidas propuestas para enfrentar las tensiones externas, la principal es permitir que el tipo de cambio actúe como amortiguador ante alzas de precios internacionales que deterioran los términos de intercambio o ante una reducción de la demanda externa.

El informe también recomienda mejorar la eficiencia del gasto público, lo que implica reducir las subvenciones generales, especialmente las energéticas, y sustituirlas por apoyos más focalizados.

Asimismo, sugiere colaborar con el sector privado para fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro, diversificar los mercados comerciales y ampliar las fuentes de inversión, además de continuar avanzando hacia energías renovables de bajo costo.

El FMI recomienda que ante escasez de materias primas o el alza de precios, RD este preparado para endurecer la política monetaria a fin de contener efectos secundarios provenientes de incrementos en los precios internacionales o de los costos del comercio exterior. En el plano fiscal, plantea evaluar los beneficios de un estímulo fiscal de corto plazo, destinado a fortalecer la competitividad mediante inversiones estratégicas y continuar la consolidación fiscal.