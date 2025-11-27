¿Tocará puerto dominicano el barco de la equidad fiscal?

Publicado por Mario Mendez Creado: Actualizado:

En su travesía contra el trato privilegiado a las compras por internet, el barco de la equidad fiscal ha dejado, en distintos países, las huellas de sus amarras como testimonio de viaje cumplido.

Para no extendernos demasiado, mencionemos tres de sus escalas más significativas.

Primero atracó en Chile, donde en abril de 2024 se aprobó una reforma tributaria que eliminó la exención del IVA para compras transfronterizas electrónicas inferiores a 41 dólares.

Más recientemente recaló en Estados Unidos, cuando el presidente Donald Trump suspendió la llamada exención de minimis, que permitía el ingreso libre de impuestos de bienes con la competitividad de sus impuestos de bienes con la competitividad de un valor de hasta 800 dólares.

Esta decisión forma de una política más amplia de endurecimiento frente a terceros países, orientada a exigir mayor reciprocidad tributaria y a limitar las preferencias hacia naciones con regímenes «laxos» en materia de impuestos al consumo digital, dado el impacto que tales exenciones estaban teniendo tanto sobre el fisco estadounidense como sobre la competitividad de sus empresas frente a competidores favorecidos con ventajas fiscales.

Y acaba de desatar amarras en México, el pasado viernes 15 de agosto, cuando la patria de Benito Juárez incrementó de 19 % a 33.5 % el arancel aplicable a las importaciones realizadas a través de plataformas digitales como Temu, Shein y AliExpress, siempre que provengan de países sin convenio económico o tratado comercial con México.

En términos prácticos, una compra de 1,000 pesos pagará ahora 335 pesos de arancel, en lugar de los 190 que se abonaban antes.

Este cambio reducirá el atractivo de las compras en esas plataformas, al tiempo que favorecerá la competitividad de la industria y el comercio locales. Por supuesto, la oferta nacional también deberá enfrentar sus propios desafíos: elevar la calidad, fortalecer la innovación y priorizar la comunicación con los consumidores .

¿Por qué pensar que este barco habrá de besar pronto las orillas dominicanas?

Porque, como advertíamos en nuestra entrega del 1 de agosto, lo que antes era apenas una suave ola se ha transformado en un verdadero tsunami: las compras por internet inferiores a 200 dólares han dejado de ser marginales y personales para convertirse en un fenómeno sistémico.

Y con ello se ha generado una competencia desleal, tan atractiva como irresistible, que erosiona al comercio y a la industria de nuestro país.