Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Rodeos, exhibiciones ganaderas, concursos, caballos de paso y alimentos a precios populares forman parte de la Feria Agropecuaria Nacional 2026, que se celebra en la Ciudad Ganadera hasta el 22 de marzo con una agenda de actividades para toda la familia.

En esta edición participarán unas 70 fincas, que presentarán diversas razas y líneas de producción. La exhibición ganadera reunirá 515 animales bovinos, entre ellos 278 ejemplares de aptitud lechera, además de cerca de 400 caprinos y ovinos.

A continuación, te mostramos una guía con todo lo que puedes encontrar en la feria: desde exhibiciones de animales y competencias ecuestres hasta charlas, concursos, actividades recreativas y los precios de productos que venderá el Inespre durante el evento.

Productos y precios del Inespre

El Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) informó que durante la feria tendrá disponibles un millón 750 mil libras de carne de pollo, que serán vendidas enteras a 200 pesos la unidad, con un peso aproximado de cuatro libras.

Además, ofrecerá carnes de res y cerdo, arroz, huevos, salami, plátanos, guineítos, yuca, cebolla, ajíes, verduras y productos enlatados, entre otros alimentos de consumo básico, muchos de ellos provenientes directamente del productor al consumidor.

Entre los precios anunciados se encuentran:

Cartón de huevos a 160 pesos

Plátanos verdes a 5 pesos la unidad

Arroz selecto B de 25 libras a 700 pesos, de 10 libras a 280 pesos y de 5 libras a 150 pesos

Ajo de media libra a 70 pesos y de una libra a 140 pesos

Habichuelas gira de 800 gramos a 90 pesos y en lata de 15 onzas a 50 pesos

Habichuelas negras de una libra y en lata de 15 onzas a 50 pesos

Jamoneta a 80 pesos la libra

Leche de coco a 70 pesos

Maíz dulce a 65 pesos

Papa en malla de 3.5 libras a 100 pesos

También estarán disponibles:

Salami especial de una libra a 85 pesos y de tres libras a 255 pesos

Sardinas en salsa de tomate de 15 onzas a 60 pesos

Azúcar crema en funda de dos libras a 60 pesos

Casabe natural a 50 pesos

Cebolla en malla de dos libras a 80 pesos

Coditos, fideos y espaguetis de 400 gramos a 30 pesos

Asimismo, se venderán guandules verdes de 15 onzas a 60 pesos, guineos verdes a 4 pesos la unidad, auyama a 25 pesos la libra, sal molida de 425 gramos a 15 pesos y una variedad de vegetales frescos.

Actividades destacadas

Entre los eventos programados se encuentra un taller y exhibición de obediencia canina este viernes 13 de marzo a las 6:00 de la tarde en el óvalo central.

También se realizará AgroFoto, una exposición fotográfica organizada por la Sociedad Fotográfica f64, que estará disponible del sábado 14 al domingo 22 de marzo en el salón del primer piso del Patronato Nacional de Ganaderos.

El domingo 15 de marzo se celebrará un bingo a partir de las 3:00 de la tarde en el pabellón de Scheker, mientras que el lunes 16 de marzo tendrá lugar el rodeo infantil a las 6:00 de la tarde en el óvalo central.

Entre los concursos más esperados figura la premiación del Mejor Toro Dominicano y Suprema de Leche y Carne, que se realizará el viernes 20 de marzo a las 5:30 de la tarde en el pabellón de subasta Doña Mireya Román de Scheker.

La feria concluirá el domingo 22 de marzo con el concurso de manejadores infantiles, la cata de miel y el gran rodeo final, programado para las 6:00 de la tarde en el óvalo central.

Programación completa de la feria

Además de las actividades destacadas, la Feria Agropecuaria Nacional 2026 contará con una amplia agenda que incluye juzgamientos de ganado, concursos, charlas técnicas, exposiciones, competencias ecuestres y actividades familiares durante los 11 días del evento.

Viernes 13 de marzo

5:00 a.m.: Primer ordeño – ASOCEBU (Área de ordeño)

6:00 a.m.: Primer ordeño – Ganado lechero (Área de ordeño)

1:00 p.m.: Segundo ordeño – ASOCEBU (Área de ordeño)

6:00 p.m.: Taller y exhibición de obediencia canina (Óvalo Central)

6:00 p.m.: Segundo ordeño – Ganado lechero (Área de ordeño)

9:00 p.m.: Tercer ordeño – ASOCEBU (Área de ordeño)

Sábado 14 de marzo

5:00 a.m.: Cuarto ordeño – ASOCEBU

6:00 a.m.: Tercer ordeño – Ganado lechero

10:00 a.m. a 4:00 p.m.: Competencia nacional de bellas formas (hembras) – Paso Higüeyano (Óvalo Central)

11:00 a.m.: Inauguración y conversatorio de AgroFoto (Patronato Nacional de Ganaderos)

4:00 p.m.: Quinto concurso nacional de calidad de carne (Pabellón de Subastas Doña Mireya Román de Scheker)

4:00 p.m.: Charla “Tecnología en el campo” (Patronato Nacional de Ganaderos)

5:00 p.m. a 10:00 p.m.: Competencia nacional funcional (hembras) – Paso Higüeyano

6:00 p.m.: Cuarto ordeño – Ganado lechero

9:00 p.m.: Sexto ordeño – ASOCEBU

Domingo 15 de marzo

6:00 a.m.: Quinto ordeño – Ganado lechero

10:00 a.m. a 4:00 p.m.: Competencia nacional de bellas 3:00 p.m.: Bingo LFA26 (Pabellón de Subastas Doña Mireya Román de Scheker)

5:00 p.m. a 10:00 p.m.: Competencia nacional funcional (machos) – Paso Higüeyano

6:00 p.m.: Sexto ordeño – Ganado lechero

Todo el día: Exposición fotográfica AgroFoto

Lunes 16 de marzo

9:00 a.m.: Juzgamiento de becerras y novillas (Holstein, Pardo Suizo y Jersey)

10:00 a.m.: Curso de costo de producción para queseros (requiere registro)

1:00 p.m.: Juzgamiento de machos (Holstein, Pardo Suizo y Jersey)

6:00 p.m.: Rodeo infantil (Óvalo Central)

8:00 p.m.: Team Sorting (Óvalo Central)

Todo el día: Exposición AgroFoto

Martes 17 de marzo

8:30 a.m. a 1:00 p.m.: Juzgamiento de razas lecheras hembras

1:00 p.m. a 7:00 p.m.: Juzgamiento de Gyr y Girolando

7:00 p.m.: Competencia de salto, habilidad y destreza

8:00 p.m.: Lanzamiento del evento Elite Performance Horses

Todo el día: Exposición AgroFoto

Miércoles 18 de marzo

8:30 a.m. a 11:00 a.m.: Juzgamiento machos Gyr

9:00 a.m.: Concurso nacional de yogur

10:00 a.m.: Charla sobre ética en el ejercicio veterinario

1:00 p.m. a 7:00 p.m.: Juzgamiento de Gyr y Girolando hasta 26 meses

4:00 p.m.: Competencia Halter (Óvalo Central)

Todo el día: Exposición AgroFoto

Jueves 19 de marzo

9:00 a.m.: Concurso nacional de quesos

10:00 a.m.: Charla sobre productos del apiario

10:00 a.m. a 8:00 p.m.: Juzgamiento de razas cárnicas

2:00 p.m.: Expo Feria Canina – competencia de grooming

5:00 p.m.: Performance becerros y competencias ecuestres

Todo el día: Exposición AgroFoto

Viernes 20 de marzo

9:00 a.m. a 12:00 p.m.: Juzgamiento Brahman blanco (hembras)

9:00 a.m. a 9:00 p.m.: Competencia nacional de caballos de paso fino (hembras)

10:00 a.m.: Charla sobre el rol de la DIGEGA en la pecuaria nacional

12:00 p.m. a 4:00 p.m.: Juzgamiento Brahman rojo (hembras)

2:00 p.m.: Entrega de premios concursos de yogur y queso

6:00 p.m.: Expo Feria Canina

6:00 p.m. a 9:00 p.m.: Premiación grandes campeonatos (Mejor Toro Dominicano, Suprema de Leche y Carne)

Sábado 21 de marzo

9:00 a.m. a 12:00 p.m.: Puppy Yoga

9:00 a.m.: Clasificación de enlace de pata y cabeza

9:00 a.m. a 9:00 p.m.: Competencia nacional de caballos de paso fino (machos)

10:00 a.m.: Taller de pintura “Colores del Campo”

2:00 p.m. a 6:00 p.m.: Concurso nacional de miel

3:00 p.m.: Actividades artísticas y parrillada invitacional

5:00 p.m.: Competencia de motosierra

Todo el día: Exposición AgroFoto

Domingo 22 de marzo