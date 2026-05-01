Trabajadores celebran su día con reclamos

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

Mejorar la seguridad social, mantener la cesantía laboral y ampliar la libertad sindical figuran entre los principales desafíos que enfrentan los trabajadores dominicanos al conmemorar el Día Internacional del Trabajo, este primero de mayo.

Las principales centrales sindicales del país defendieron la cesantía laboral, al considerarla un derecho esencial para la estabilidad de los trabajadores. Además, abogaron por transformar el sistema de seguridad social, al señalar que persisten fallas estructurales tras más de dos décadas de su creación.

Asimismo, plantearon la necesidad de fortalecer la libertad sindical, saldar deudas sociales pendientes y consolidar el diálogo social como vía para alcanzar mayores conquistas laborales.

El acto conmemorativo del Día Internacional de los Trabajadores se celebró en Villa Juana y congregó a dirigentes de federaciones y sindicatos de base afiliados a la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) y la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS). Sus principales líderes expusieron las preocupaciones centrales del movimiento sindical dominicano.

El encuentro, que reunió a líderes sindicales de todo el país, evidenció la amplia convocatoria del sector, con una asistencia que desbordó la capacidad del espacio. Los organizadores señalaron que la presencia masiva de dirigentes refleja la representatividad del movimiento y su conexión con la base trabajadora.

El presidente del CNUS, Rafael “Pepe” Abreu, indicó que se oponen a la eliminación de la cesantía y respaldó la reforma al Código de Trabajo, actualmente en proceso.

Expresó que esta legislación debe reafirmar y ampliar los derechos laborales, al tiempo que brinde mayor seguridad jurídica.

Abreu denunció intentos de modificar este derecho en el marco de la reforma laboral en discusión, advirtiendo sobre sus posibles consecuencias sociales.

“Si se afecta la cesantía, se estaría dando un golpe mortal a la estabilidad laboral y a la paz social, especialmente en perjuicio de jóvenes y mujeres”, sostuvo.

Seguridad social

En tanto, Jacobo Ramos, presidente de la CNTD, planteó la necesidad de reformar la Ley 87-01, al considerar que, tras 25 años de vigencia, presenta importantes incumplimientos. Indicó que más del 50 % de sus disposiciones no se ejecutan adecuadamente, lo que impacta de forma negativa a los trabajadores.

Entre las principales preocupaciones, mencionó el alto gasto de bolsillo en salud, que supera el 45 % de los ingresos de los trabajadores, así como las limitaciones en la cobertura de medicamentos y la falta de implementación de la atención primaria.

También denunció irregularidades en el sistema, como la inscripción ilegal de afiliados, y propusieron la creación de mecanismos judiciales que sancionen estos delitos y fortalezcan la institucionalidad.

Libertad sindical

Otro tema relevante fue la libertad sindical y Gabriel del Río, presidente de la CASC señaló que, aunque el país ha avanzado en democracia, aún existen obstáculos para la organización de los trabajadores. Indicó que muchos empleados temen afiliarse a sindicatos por posibles represalias laborales.

Urgió garantizar condiciones seguras en los lugares de trabajo, prevenir accidentes laborales y promover la salud mental de los trabajadores. También insistió en la necesidad de generar más empleos formales y asegurar la inclusión de los trabajadores en el sistema de seguridad social.

“Uno de los grandes problemas de nuestra clase trabajadora es la libertad sindical”, expresaron, al tiempo que recordar que este derecho está consagrado en la Constitución y en convenios internacionales.

El acto contó con la presencia de los ministros de Trabajo, Eddy Olivares, y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía, así como de la directora general del INFOTEP, Maira Morla Pineda, entre otras personalidades de la vida pública, empresarial y social.