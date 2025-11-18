Trabajadores solo cotizan el 40% de su trayectoria

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Un estudio realizado por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) en conjunto con el Banco Mundial revela que, en promedio, los trabajadores que cotizan al sistema de seguridad social solo aportan al sistema de pensiones en el 40% de su trayectoria laboral.

El análisis titulado “¿Quién participa de los sistemas de pensiones de contribución definida cuando la informalidad es alta?” con datos de 20 años de registros administrativos, se realizó con el objetivo de comprender el comportamiento de los contribuyentes en economías altamente informales y cómo varía entre los individuos.

El estudio destaca que los trabajadores dominicanos cotizan el 40% del tiempo potencial, es decir, cuatro de cada diez meses, y un tercio de los afiliados cotizan muy esporádicamente, mientras que un 20 % mantiene trayectorias formales casi completas. Esto revela la limitante que existe en la capacidad de acumulación de ahorro para financiar sus pensiones.

Según el análisis, al cierre del 2023, el sistema de pensiones contaba con más de 2.1 millones de cotizantes activos y casi 5 millones de afiliados, lo que representa un 62.7% de la población en edad de trabajar, una cifra cercana al promedio latinoamericano.

El estudio realizado por los economistas del Banco Mundial y de la Sipen, Clement Joubert, Thiago Scott, Isaac Rafael Maríñez, Pietter José Regalado, Tatiana Flores y Nicolás Garces Rodríguez, demostró que la densidad de cotización varía considerablemente por sector y nivel de ingresos. En los sectores como salud, educación, finanzas y administración pública se presentan mayores niveles de contribución, mientras que los de construcción, minería y artes están por debajo.

Un hallazgo importante es que los trabajadores con mayores salarios tienden a cotizar de forma más constante y por ende a acumular mayor ahorro. Asimismo, las personas nacidas después de 1980 muestran una participación más frecuente y salarios más altos. En el estudio se observan grandes diferencias en la densidad de contribución según la región del país donde está ubicada la empresa. En el caso de la ciudad de Santo Domingo, la más grande del país tiene una menor densidad de contribución, en comparación con otras regiones del país.

Asimismo, se ofrece una panorámica del Sistema de Pensiones, revelando que hay una brecha de género con relación a una baja en la participación de las mujeres, no porque presenten una menor densidad de contribución, sino porque tienen menos probabilidades de ingresar a un empleo formal. Sin embargo, una vez afiliadas al sistema contribuyen a tasas y salarios similares al de los hombres.