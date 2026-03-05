Tratan de fortalecer el comercio con Haití y comunidades

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

Con el objetivo de fortalecen relaciones para la comercialización de productos hacia Haití, la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) y la Asociación de Exportadores Fronterizos de Cemento y Materiales de Construcción (Asoexpofroncem) sostuvieron un encuentro en el que se identificaron oportunidades y desafíos para aumentar las exportaciones a ese mercado y garantiza el desarrollo integral de las comunidades fronterizas.

Durante el encuentro, el presidente de la FDC, Iván García, destacó la importancia de adaptarse a las realidades actuales de República Dominicana y Haití para poder concretar negocios.

Carlos Morillo, presidente de Asoexpofroncem, enfatizó que este esfuerzo no solo tiene un propósito comercial, sino que también busca el desarrollo integral de las comunidades fronterizas.

"Es crucial que nuestros proyectos incluyan un componente social que beneficie a los habitantes de estas zonas. El desarrollo económico debe ir de la mano con el bienestar social", afirmó Morillo.

Ambas organizaciones compartieron visiones y estrategias para trabajar juntas en la búsqueda de soluciones que beneficien no solo a los asociados, sino también a las comunidades que dependen de este comercio.

Esta colaboración se enmarca en una alianza estratégica que ha ido fortaleciéndose con el tiempo, con el propósito de impulsar el desarrollo económico y social de la región.