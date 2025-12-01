Turismo dominicano rompe récord: 10.2 millones de visitantes en 11 meses

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

República Dominicana recibió 10,284,251 de visitantes en los primeros 11 meses de este año, lo que garantiza un cierre récord en llegada cuando finalice este 2025, informó el ministro David Collado.

Al dar a conocer los resultados del comportamiento de la industria en el periodo

enero-noviembre, en un hotel de la capital, Collado dijo que la llegada de visitantes en los primeros once meses del año registró un crecimiento de un 52% con relación al 2019, un 13% respecto al 2023 y un 3.1% en comparación al año pasado.

El funcionario informó que en esos once meses el país recibió 7,884,421 turistas por la vía aérea, lo que representó un crecimiento de un 35% respecto al 2019, un 10% con relación al 2023 y 3% en comparación del 2024.

En el periodo enero-noviembre de este año se registró la llegada de 2,399,830 cruceristas, lo que representa un aumento de un 153% con relación al 2019, 25% respecto al 2023 y 3.4 frente al año pasado.

"Esas llegadas, por las vías aérea y marítima, marcan otro récord: 10,284,251 de visitantes en once meses. Lo volvimos hacer", dijo el ministro Collado.

El funcionario informó que solo en el mes de noviembre el país recibió un total de 1,000,484 visitantes, lo que refleja crecimiento un crecimiento de un 75% respecto al 2019, 16% en comparación con el 2023 y 13.5 frente al 2024.

En noviembre llegaron por la vía aérea 715,916 turistas y por vía marítima 284,568 cruceristas.

Los países emisores que más visitantes aportaron fueron Estados Unidos con un 39%, Canadá con un 19%, Colombia y Argentina con un 6%, mientras que Puerto Rico, México y Alemania un 3%.

Los aeropuertos que más turistas recibieron en el periodo enero-noviembre fueron Punta Cana con 62%, Las Américas con 22%, Cibao con 10%, Puerto Plata 4% y un uno por ciento la Romana y el resto.

El ministro Collado expresó que, pese a todas las adversidades a nivel mundial, el turismo dominicano continúa creciendo de manera sostenida.

"Ha sido una proeza alcanzar esos números con la coyuntura internacional", subrayó el ministro Collado.

"Hemos podido fortalecer la confianza entre los inversionistas nacionales y extranjeros", indicó al funcionario.