Turismo y MEM con baja ejecución presupuestaria 2025

Si no se producen cambios significativos en lo que resta el año, los ministerios de Turismo y Energía y Minas terminarán siendo las instituciones con más baja ejecución presupuestaria, al igual como ocurrió el año pasado.

El Ministerio de Turismo, hasta el 28 de noviembre del 2025, tenía una ejecución de 58.44 %. De un presupuesto de RD$9,314.4 millones, Turismo ha devengado RD$5,443.8 millones. En el presupuesto original se consignó una asignación de RD$9,400.1 millones.

Turismo es dirigido desde agosto del 2020 por David Collado, uno de los aspirantes a la Presidencia de la República por el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM). Ha sido una práctica de su gestión al frente de Turismo de tener una ejecución presupuestaria baja.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) tuvo una ejecución de 57.38%. De un presupuesto de RD$6,039.9 millones, el MEM ha ejecutado RD$3,466.9 millones, según el reporte semanal de ejecución presupuestaria del 1 de enero al 28 de noviembre del 2025 de la Dirección General de Presupuesto. El MEM es dirigido por el empresario Joel Santos desde agosto del 2024. Santos es un experto del sector hotelero. Anteriormente se desempeñó como ministro de la Presidencia. Ambas ministerios explicaron en el pasado que esa baja ejecución obedecía a proyectos de inversión que se ejecutaban y cuyos montos suelen actualizarse en el segundo semestre de año.