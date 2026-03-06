UNE apoya eficientizar y transparentar el gasto

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Unión Nacional de Empresarios (UNE) expresó su respaldo a cualquier iniciativa del Gobierno orientada a eficienciar, transparentar y optimizar el gasto público, así como a promover inversiones públicas más rentables y una política fiscal que combata la informalidad y la evasión tributaria.

Julio García Batista, presidente de la UNE, señaló que el sector empresarial considera fundamental avanzar hacia un sistema fiscal más equitativo y eficiente que necesariamente no signifique el incremento de impuestos, sino que se base en una mejoría de la calidad del gasto y en el fortalecimiento de la confianza en las finanzas públicas.

“La calidad del gasto público y el fortalecimiento de la confianza en las finanzas públicas serán los verdaderos factores que determinan un desarrollo sostenible, de manera que respaldamos toda iniciativa que contribuya a elevar la transparencia, la eficiencia del gasto público y la calidad de las inversiones del Estado”, precisó.

Produjo los señalamientos con motivo del debate económico generado tras la presentación realizada por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, sobre las bases del crecimiento económico dominicano.