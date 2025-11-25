Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

Las inversiones de la Unión Europea en República Dominicana superan los US$882.7 millones de enero a junio, manteniendo su liderazgo como el principal inversionista del país. Estas inversiones tienen una presencia destacada en sectores clave como telecomunicaciones, transporte sostenible, zonas francas, turismo, energía renovable y servicios.

En el 2024 estas inversionista representaron el 35% de los flujos totales recibidos por el país, con más de US$1,575 millones destacó el nuevo Embajador de la Unión Europea en RD, Raúl Fuentes Milani.

Expuso que la Unión Europea también es el principal inversión en América Latina y el Caribe y en 2025 el stock de inversión de la UE en la región fue €740 mil millones.

Unión Europea es líder en inversión en República Dominicana

Fuentes Milani indicó que la República Dominicana es un país lider en la región que evoca confianza para los inversionistas europeos. “La República Dominicana tiene en la Unión Europea un socio confiable, previsible y dispuesto a contribuir en el desarrollo sostenible e inclusivo económico y social”, durante un Encuentro Empresarial Europeo realizado por la Delegación de la Unión Europea (UE) en la República Dominicana (RD) y Eurocámara

A través del Global Gateway, la estrategia de promoción de inversiones de la Unión Europea las prioridades en RD son: el transporte urbano sostenible (ayudando implementar el Sistema Integrado de Transporte Público y aumentar las capacidades del metro 1 y 2 en Santo Domingo). El agua y saneamiento (reparando y construyendo un sistema de alcantarillado y tratamiento en San Cristóbal).

También la consolidación de un sistema de finanzas verdes que atraiga inversiones sostenibles; el fortalecimiento de la digitalización y apoyan al gobierno dominicano para lograr su meta de establecer una cadena de valor en sargazo.

En su discurso, el nuevo embajador de la Unión Europea en RD, detalló que son el primer actor comercial del mundo, tienen ya una red de acuerdos que unen a 25 de los 31 países de CELAC. Y este año esperan firmar el acuerdo con el Mercosur, cuya cobertura alcanzaría a 29 de los 31 países. “Hoy, más que nunca, en el contexto geopolítico actual, aumenta la importanica de estos acuerdos, la predictibilidad de las reglas del juego y el trato igualitario de los socios que ofrece la Unión Europea”, afirmó.

En el evento, Fuentes Milani presentó su visión de la Unión Europea como inversor estratégico de la República Dominicana y la directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riviero, presentó el panorama de inversión europea en el país.

Asimismo, se desarrolló un panel con la presencia de inversionistas europeos en el país como Mapfre, Vinci, Profine Energy y la Asociación de Empresas de Inversión Extranjera (ASIEX), con la moderación a cargo de Damian Kamiński, Consejero Comercial de la Unión Europea.