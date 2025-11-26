Unión Europea es principal inversionista de RD

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

La Unión Europea es el principal inversionista de República Dominicana y representa el 35% de los flujos totales recibidos por el país en el 2024 con más de US$1,575 millones invertidos, reveló el nuevo embajador de la Unión Europea en RD, Raúl Fuentes Milani.

Y de enero a junio de este año la Unión Europea mantiene su posición de liderazgo con una inversión de más de US$882.7 millones en el país. Estas inversiones tienen una presencia destacada en sectores clave como telecomunicaciones, transporte sostenible, zonas francas, turismo, energía renovable y servicios.

Afirmó que las empresas quieren acompañar al país en las metas propuestas por el Gobierno dominicano de cara al 2036. “Aportando nuestro granito de arena en la transformación y duplicación de la economía, la generación de empleos y la apuesta al desarrollo sostenible e inclusivo”, dijo.

También invitó al sector privado dominicano a mirar hacia la Unión Europea, pues tiene en ella un socio confiable, previsible y dispuesto a contribuir en el desarrollo sostenible e inclusivo económico y social.

Fuentes indicó que los flujos de inversión de origen español alcanzaron más de un millón de dólares, posicionando a España como el país con mayor crecimiento en valor absoluto durante 2024, siguiéndole otros países como Francia, Italia, Dinamarca, Alemania y Países Bajos. Agregó que RD es el principal socio comercial en el Caribe de Unión Europa. Expuso que Europa sigue siendo el líder en inversiones en turismo, motor económico del país, con más de RD$300,000 millones en los últimos 10 años.

En el país más de 1,000 empresas europeas generan más de 200,000 empleos formales, y una cuarta parte de las contribuciones a la seguridad social del sector privado.

Fuentes ofreció estos detalles en un Encuentro Empresarial Europeo justo a Eurocámara, donde indicó que a través del Global Gateway (GG), la estrategia de promoción de inversiones de la Unión Europea, se impulsan inversiones de calidad en áreas esenciales para el desarrollo del país: digitalización, transporte urbana sostenible, clima y energía, incluyendo el fortalecimiento del mercado de bonos verdes, establecer una cadena de valor en sargazo, así como agua y saneamiento para mejorar la gestión y expansión del alcantarillado urbano.

A través de GG, la Unión Europea ha movilizado ya unos 31,000 millones de euros en más de 100 iniciativas en la región de América Latina y Caribe. Y es el principal emisor de inversión en América Latina y Caribe, acumulando más de 740 billones de euros invertidos.