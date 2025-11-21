United Capital celebra colocación de su Emisión de Bonos Corporativos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

United Capital Puesto de Bolsa realizó el pasado 17 de noviembre, un cóctel para celebrar junto a sus clientes, inversionistas y aliados estratégicos la exitosa colocación de su Emisión de Bonos Corporativos vinculada al desempeño del ETF SPY SPDR S&P 500, por un monto de RD$ 4,000 millones.

Esta emisión, dirigida a inversionistas profesionales e institucionales y registrada bajo el número SIVEM-178, representa un importante hito al convertirse en la mayor emisión corporativa colocada en un solo tramo en el mercado de valores de la República Dominicana. El proceso de colocación se llevó a cabo entre el 12 y el 26 de agosto, alcanzando una alta demanda por parte del público inversionista, lo cual resultó en un prorrateo durante la colocación. Esta tendencia se ha mantenido en todas las emisiones realizadas por el puesto de bolsa.

La estructuración y diseño financiero de esta emisión fueron realizados por el equipo de United Capital, con el acompañamiento técnico de Gamma Securities LLC, quienes aportaron su experiencia en mercados internacionales. Estos bonos corporativos vinculados al ETF SPY SPDR S&P 500 ofrecen a los inversionistas la oportunidad de participar en el potencial de apreciación (“upside”) del ETF, el cual replica el comportamiento del índice S&P 500, que agrupa a las compañías que representan aproximadamente el 80% de la capitalización del mercado estadounidense.

Ernesto Bournigal, superintendente del mercado de valores (SIMV), Javier Tejada, presidente de United Capital Puesto de Bolsa, y Francisco Torres, superintendente de pensiones (SIPEN).

“Este éxito es el resultado de la confianza de nuestros clientes y del compromiso de un equipo que trabaja cada día para ofrecer soluciones diferentes y con propósito. Agradecemos profundamente el respaldo de los participantes y su positiva acogida a este innovador programa, un paso trascendental para el mercado”, expresó Javier Tejada, presidente de United Capital Puesto de Bolsa.

Con esta transacción, United Capital reafirma su compromiso con la innovación financiera, la diversificación de productos de inversión y el fortalecimiento del mercado de valores dominicano, acercando cada vez más oportunidades globales a los inversionistas locales.

Las características y riesgos de la emisión podrán ser consultadas en el Prospecto de Emisión de Bonos Corporativos y aviso de colocación, que se encuentran disponibles para consulta de los inversionistas en el domicilio de United Capital, así como en las siguientes páginas web: unitedcapitaldr.com, simv.gob.do y bvrd.com.do.

“La autorización de la Superintendencia del Mercado de valores y la inscripción en el Registro del Mercado de valores no implica certificación, ni responsabilidad alguna por parte de la Superintendencia, respecto de la solvencia de las personas físicas y jurídicas inscritas en el Registro, ni del precio, negociabilidad o rentabilidad de los valores de oferta pública, ni garantía sobre las bondades de dichos valores”.