Urrutia promoverá una DGII más cercana a los contribuyentes

El nuevo titular de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Pedro Porfirio Urrutia expresó su compromiso de seguir contribuyendo al fortalecimiento del Estado dominicano, promoviendo una administración tributaria más cercana a los contribuyentes.

“Espero brindarle al país los servicios que merece durante el tiempo que me corresponda, y mantener una relación más cercana con los contribuyentes”, expresó.

Urrutia señaló que pondrá al servicio del país su experiencia en materia fiscal, contable y financiera, con el propósito de fortalecer la gestión de la DGII y apoyar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El funcionario fue juramentado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, en cumplimiento del Decreto núm. 2-26 emitido por el presidente Luis Abinader.

El acto se realizó en el Despacho de la Vicepresidencia, en el Palacio Nacional, donde la vicemandataria auguró éxitos al nuevo funcionario y destacó sus capacidades profesionales como un aporte al fortalecimiento institucional y al desarrollo del país.

La vicepresidenta resaltó la importancia de una gestión tributaria eficiente, cercana y alineada con los objetivos de modernización del Estado, subrayando que la designación de Urrutia responde a la visión del Gobierno de continuar fortaleciendo la institucionalidad y la confianza ciudadana.

Pedro Porfirio Urrutia asume la dirección de la DGII en sustitución de Luis Valdez, quien ocupó el cargo desde el año 2020.