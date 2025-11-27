Más US$1,000 MM exportado del agro

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

De enero a septiembre de este año, el país ha exportado un total de US$1,050.3 millones en productos agropecuarios, mientras que en el mismo período ha importado US$994.9 millones.

De acuerdo al Boletín de Estadísticas Agropecuaria enero-septiembre del 2025 de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), el guineo ha sido el producto más exportado en los siete meses, 196,395.1 toneladas por un valor de US$148.3 millones.

Al guineo le sigue el cacao en grano con 67,940.5 toneladas, por un valor de US$605.5 millones y el aguacate con 50,494.8 toneladas exportadas, por un valor de US$62.5 millones. El producto menos exportado ha sido la carne de res, ya que de enero a septiembre se vendieron US$9.6 millones, en 1,526.2 toneladas. Mientras que la República Dominicana ha importado 1,318,095.2 toneladas de maíz, por un valor de US$282.2 millones en los siete meses. Asimismo importó 524,839.6 toneladas de trigo, por un valor de US$136.3 millones.