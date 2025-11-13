Utreee presenta “Imperial”, su nueva solución para facturación electrónica alineada a la Ley 32-23

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La empresa tecnológica internacional Utreee presentó oficialmente Imperial, solución para facturación electrónica, un innovador ecosistema digital diseñado para optimizar los procesos de emisión, recepción y control de comprobantes fiscales electrónicos (e-CF) en el país, en el marco de la Ley 32-23 que dispone el uso de este método de facturación para los contribuyentes.

Con esta nueva herramienta, Utreee reafirma su compromiso con la transformación digital del ecosistema empresarial dominicano, ofreciendo una plataforma segura, eficiente y alineada con las disposiciones de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), garantizando el cumplimiento normativo en cada transacción.

Bermina Amparo Rodríguez, CEO y fundadora de Utreee, explicó que la empresa ofrece una solución integral que permite a los emisores electrónicos estar en cumplimiento con el requerimiento, reducir errores y disponer de una plataforma inteligente con soporte técnico especializado y actualizaciones constantes entre ambas entidades.

Resaltó que Imperial fue diseñada pensando en la facilidad de uso, la seguridad y la adaptabilidad a las necesidades de cada empresa. “Nuestra meta es acompañar a las empresas en su camino hacia la digitalización, brindando tecnología confiable y de alto rendimiento que facilite el cumplimiento fiscal y mejore la gestión administrativa”, expresó la representante de la firma, al hablar durante el encuentro realizado en el hotel Holiday Inn.

Patricia Gil, Gerente de facturación de la dirección de Impuestos Internos

Mientras, la gerente de Facturación de la DGII, licenciada Patricia Gil, afirmó que la Facturación Electrónica constituye una modalidad moderna que permite el intercambio digital de facturas en un formato estándar, lo que asegura mayor integridad, confidencialidad y trazabilidad de la información financiera. Puntualizó que el Emisor Electrónico es aquel contribuyente autorizado por la DGII a generar y recibir estos comprobantes fiscales digitales. Con Imperial, De igual forma, promueve la transparencia y la reducción del uso de papel, contribuyendo a una gestión más sostenible y responsable.

Indicó que el Comprobante Fiscal Electrónico (e-CF), base de este sistema, es un documento electrónico firmado digitalmente que acredita la transferencia de bienes, la entrega en uso o la prestación de servicios, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente.

En tanto que Antonio Reyes, Managing Partner, sostuvo que con esta innovación, Utreee se posiciona como un aliado estratégico del sector empresarial, impulsando el desarrollo tecnológico y fortaleciendo la confianza en los procesos digitales de facturación en la República Dominicana.

Destacó que Imperial ha sido creada con una arquitectura adaptativa, capaz de integrarse a las necesidades específicas del mercado dominicano.

Como aliados estratégicos en la sistematización y automatización de las empresas, Utreee puso a disposición un diverso catálogo de productos que fueron presentados por Brendalys Carrión, Business Development Manager y Manuel Bencomo, Business Development Sales Executive.

Entre estos, resaltó EtrackDocs; Solución de digitación de documentos; Your Payroll: Consulta, descarga y gestión de solicitud de RRHH; VCPortal: Gestión de proveedores y clientes y EMOS: Gestión de Operaciones, ventas, compras, ecommerce, inventario, entre otros.

Asimismo, se refirió a Logistic+: Gestión de logística para flota de vehículos y retail; AirportBill: Gestión de facturación para operadores de aeropuertos; SunBank: Core bancario para bancos, cooperativas y financieras, así como E-Health: Portal para proveedores de salud.

El lanzamiento de Imperial, que contó con la presencia de representantes del sector empresarial, tecnológico y gubernamental, marca un hito como una propuesta que promete acompañar el desarrollo tecnológico de la nación.

Sobre Utreee

Utreee es una compañía de responsabilidad limitada con más de 18 años de experiencia en el sector de las TI fundada por Bermina Amparo y su socio Antonio Reyes, quienes ofrecen un conjunto completo de servicios, desde BI hasta el desarrollo de aplicaciones web, junto con la mejor comprensión en el ámbito de la creación y el diseño de aplicaciones modernas desde una perspectiva empresarial. Con amplias opciones de aplicaciones, combinadas con su vasta experiencia profesional en el campo de las TI asegurando una implementación exitosa para cada una de las necesidades del cliente.