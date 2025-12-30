Que el valor de los títulos no se extravíe entre dos relojes

Publicado por Mario Mendez Creado: Actualizado:

Después de varias posposiciones, a partir de este primero de enero entra en vigencia un nuevo sistema de registro contable para la banca dominicana, que busca superar el tratamiento contable dispar con relación a las comercializadoras de títulos en el mercado de valores, las cuales, a diferencia de los bancos, están obligadas a reflejar en sus estados contables el valor real y actualizado de sus invertidos.

No hay dudas de que el cambio conllevará un costo para los bancos y por esa y otras razones se aplicará de manera gradual; pero para el sistema financiero es preferible asumir ese costo que mantener la disparidad, que puede generar distorsiones que tenga que corregir el mercado a un precio más alto y perturbador.

Para que se entienda mejor el tema, no estaría demás que expliquemos que actualizar al valor real significa reflejar hoy cuánto se pagaría por el título si se vendiera, incorporando el impacto en el valor por tasas de interés, riesgo del emisor, liquidez, plazos, entre otros factores. Ya en el país esto se aplica en el mercado de valores, pero no así en los bancos, que por no estar obligados, pueden a veces mantener títulos a costo histórico o amortizado hasta el vencimiento.

Es importante que esto cambie por varias razones, entre ellas porque asegura más transparencia sobre el valor para los inversionistas, mejora la toma de decisiones, obliga a una gestión más prudente del riesgo y refuerza la confianza y la disciplina en el sistema financiero.

Si se mantiene la disparidad en el tratamiento contable entre compañías de valores y bancos, se deja abierta la puerta para que se cuele la falta de transparencia y entre el riesgo. Porque cuando el mercado habla en presente y el banco escribe en pasado, el valor puede extraviarse entre dos relojes que no marcan la misma hora.