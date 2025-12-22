No ve evidencias vulnerabilidades sistema financiero

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

No se encuentran evidencia de vulnerabilidades financieras significativas que puedan comprometer la provisión de servicios financieros de la economía dominicana, de acuerdo a análisis de estabilidad financiera y pruebas de estrés realizadas al sistema financiero consolidado.

Así lo asegura Osvaldo Lagares, consultor económico del Departamento de Regulación y Estabilidad del Banco Central de la República Dominicana (BCDR), en un artículo del espacio Página Abierta de esa institución.

En el informe, se destaca que la administración monetaria y financiera ha adoptado medidas recientes para prevenir riesgos en las operaciones de las entidades de intermediación financiera.

Apunta que, recientemente, mediante la Tercera Resolución de la Junta Monetaria, de fecha 13 de marzo de 2025, se fortaleció el fondo de contingencia que sirve para garantizar los depósitos del público en las entidades de intermediación financiera, donde ahora los ahorros de cada depositante en las entidades están garantizados hasta una cuantía de RD$2,355,000.

También se actualizaron este año el Reglamento Cambiario y el Reglamento de Riesgo Operacional, para fortalecer la transparencia, gestión de riesgo y conducta de mercado.

“Aún ante la ocurrencia de escenarios severos y extremos de riesgos, las entidades cuentan con niveles de capital suficientes para mantener la provisión de servicios financieros, donde el sistema financiero consolidado mantiene niveles de capital superiores al 6 % del producto interno bruto (PIB)”, señala el artículo.

Sobre los indicadores del sistema financiero, indica que los durante el transcurso del 2025, los activos totales del sistema financiero dominicano se han incrementado más de RD$343,000 millones, hasta alcanzar los RD$4.19 billones (52.6 % del PIB).

Resalta que ese crecimiento ha estado sustentado en las captaciones del público, las cuales han reflejado el aumento de los depósitos en moneda nacional, que se han incrementado RD$189,000 millones (9.0 %) hasta alcanzar RD$2.27 billones (28.5 % del PIB); mientras que los depósitos en moneda extranjera han totalizado más de US$14,500 millones, que representan el 11.9 % del PIB y el 31.5 % del flujo estimado de generación de divisas de la economía dominicana, el cual podría superar los US$46,000 millones en 2025.

Mientras que, la cartera de crédito al sector privado no financiero ha exhibido un crecimiento balanceado, donde aproximadamente el 72 % de estos créditos se ha colocado a deudores con una clasificación de riesgo A.

En términos del capital y la solvencia patrimonial de las entidades, apunta que el capital y las reservas se han incrementado más de RD$43,000 millones (13.3 %), totalizando RD$365,000 millones.