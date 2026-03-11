Ve hay que anticipar efectos generados por el petróleo

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

El sector empresarial considera que ante la situación del petróleo por la guerra en Irán, las autoridades deben gestionar el riesgo y anticipar los efectos que va a traer el problema.

Así lo señaló ayer el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), César Dargam, quien agregó que hay que prepararse para lo que pueda ocurrir.

“Siempre la transparencia es adecuada. Tenemos canales fluidos con el Gobierno evaluando el impacto que está teniendo este momento la situación del petróleo por la guerra”.

Indicó que la gran interrogante es el tiempo que durará el conflicto y la capacidad que hay para mitigar los efectos que está generando. Dijo que el impacto que tiene en las finanzas es importante.