Ve necesario detallar paquete de austeridad

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La Asociación Interamericana de Empresas e Industrias (Asine) consideró necesario que el Gobierno acompañe con una memoria técnica detallada el paquete de austeridad anunciado para enfrentar el impacto económico derivado de la crisis geopolítica internacional.

Entienden que en coyunturas de alta incertidumbre fiscal la prudencia no puede medirse únicamente por la naturaleza de las restricciones dispuestas, sino por lo que esta reducción representará en términos cuantificables.

Al valorar como positiva la intención de racionalizar el gasto público, la presidenta de Asine, Yissette Stalcup indicó que esto significaría un aumento general de costos que aumentaría la tasa de inflación.

Apuntaló que el país necesita conocer con precisión cuánto representa en términos presupuestarios cada medida anunciada, señalando los objetivos, los indicadores de evaluación ministeriales de la presente propuesta, enfatizando su impacto financiero mensual, trimestral y anual sobre las finanzas públicas.

Observó que, hasta el momento, el único componente cuyo monto puede inferirse con relativa claridad es la reducción de la asignación a los partidos,

“Los ciudadanos necesitan conocer no sólo cada una de las restricciones financieras que adoptará el gobierno central, sino también cuántos recursos significaría cada renglón presupuestario afectado”, dijo Stalcup.