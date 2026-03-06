Ve oportunidad mejorar generación eléctrica RD

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

La Asociación Dominicana de Energías Renovables (ADER) consideró que el colapso del sistema eléctrico del pasado 23 de febrero debe verse como una oportunidad para mejorar la flexibilidad del parque de generación, reforzar la disciplina operativa de todas las tecnologías y fortalecer la infraestructura de transmisión, preservando al mismo tiempo la seguridad jurídica y la confianza de los inversionistas que han apostado por la modernización de la matriz energética nacional.

ADER destaca que el reciente apagón general ha generado un debate necesario sobre la estabilidad del sistema eléctrico dominicano, el cual debe conducir a soluciones efectivas y partir de los hechos técnicos y de una correcta lectura de la cronología del evento.

Sostiene que el horario en que inició el apagón es “relevante”, porque no coincide con el pico habitual de generación fotovoltaica, que en el sistema eléctrico se produce normalmente entre el mediodía y primeras horas de la tarde.

Agrega que esa hora (10:00 de la mañana), la energía solar se encuentra en una fase de incremento gradual, sin niveles máximos ni rampas descendentes abruptas.

En ese orden, apunta que el dato descarta que el evento pueda atribuirse a un exceso de inyección renovable o a la ausencia de almacenamiento en proyectos fotovoltaicos existentes.

“Las energías renovables operaron conforme a su naturaleza y a las reglas vigentes, sin haber iniciado el evento ni controlado su evolución”, agrega.

Considera que el análisis técnico se inclina hacia una dinámica distinta: la operación de unidades térmicas de gran escala, diseñadas para generación base, con mínimos técnicos elevados y limitada flexibilidad descendente.

En ese contexto, entiende que es importante reconocer el rol del Organismo Coordinador, que actúa dentro de su mandato técnico y no puede modificar instantáneamente las limitaciones físicas de las centrales térmicas ni forzarlas a operar por debajo de sus mínimos técnicos seguros.