Informe Cepal
Ve rezagos en cobertura y en la calidad educativa
El país se mantiene por debajo del promedio regional en conclusión de secundaria y educación superior, y el rendimiento académico en matemáticas y lectura es bajo
La República Dominicana enfrenta desafíos estructurales en su sistema educativo, tanto en términos de cobertura como de calidad, de acuerdo con un informe reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Ante este panorama, el organismo recomienda ampliar la cobertura educativa con énfasis en la primera infancia y en la conclusión de la educación secundaria, así como fortalecer el desarrollo de competencias cognitivas, socioemocionales y digitales. Estas habilidades, señala la entidad, son fundamentales para preparar a las juventudes frente a un entorno laboral cada vez más incierto y cambiante.
Ayer la representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el país, Nathalie Alvarado Vega afirmó que el primer pilar estratégico de la entidad para el 2025-2028 es fortalecer el capital humano, pues es la condición indispensable para sostener el crecimiento económico y mejorar la productividad.
En ese mismo sentido, el Fondo Monetario Internacional (FMI), en su informe de la Consulta del Artículo IV en noviembre, también citó a la educación como parte de las reformas estructurales que debe realizar el país para elevar el capital humano. Dijo que esta es clave para impulsar el crecimiento potencial del país y alcanzar el nivel de economía de ingreso alto.
Rezagos importantes.
El último informe Panorama Social Cepal indica que en 2023, las tasas de conclusión de la educación secundaria y terciaria (65,9% y 14,4%) se sitúan por debajo del promedio regional (71,4% y 22,2%).
Aunque la brecha entre los estudiantes de mayores y menores ingresos se redujo en la última década, esto responde a la disminución de la conclusión entre jóvenes de mayores ingresos, más que a una mejora sostenida en los sectores más vulnerables.
En materia de aprendizajes, los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) 2022 reflejan rezagos persistentes. En matemáticas y lectura, RD se colocó por debajo del promedio regional. Además, la menor dispersión en los puntajes sugiere que las debilidades no solo afectan a los estudiantes con menos recursos, sino también a aquellos con mejores condiciones socioeconómicas.
El informe destaca que la segregación educativa sigue siendo elevada y que la brecha de calidad atraviesa todo el sistema.
De hecho, un 95% de los estudiantes de centros públicos y un 78% de los privados no alcanzaron el nivel mínimo en la prueba de matemáticas, lo que evidencia un problema estructural en la enseñanza de esta área clave.
