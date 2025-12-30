Ve rezagos en cobertura y en la calidad educativa

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

La República Dominicana enfrenta desafíos estructurales en su sistema educativo, tanto en términos de cobertura como de calidad, de acuerdo con un informe reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Ante este panorama, el organismo recomienda ampliar la cobertura educativa con énfasis en la primera infancia y en la conclusión de la educación secundaria, así como fortalecer el desarrollo de competencias cognitivas, socioemocionales y digitales. Estas habilidades, señala la entidad, son fundamentales para preparar a las juventudes frente a un entorno laboral cada vez más incierto y cambiante.

Ayer la representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el país, Nathalie Alvarado Vega afirmó que el primer pilar estratégico de la entidad para el 2025-2028 es fortalecer el capital humano, pues es la condición indispensable para sostener el crecimiento económico y mejorar la productividad.

En ese mismo sentido, el Fondo Monetario Internacional (FMI), en su informe de la Consulta del Artículo IV en noviembre, también citó a la educación como parte de las reformas estructurales que debe realizar el país para elevar el capital humano. Dijo que esta es clave para impulsar el crecimiento potencial del país y alcanzar el nivel de economía de ingreso alto.

Rezagos importantes.

El último informe Panorama Social Cepal indica que en 2023, las tasas de conclusión de la educación secundaria y terciaria (65,9% y 14,4%) se sitúan por debajo del promedio regional (71,4% y 22,2%).

Aunque la brecha entre los estudiantes de mayores y menores ingresos se redujo en la última década, esto responde a la disminución de la conclusión entre jóvenes de mayores ingresos, más que a una mejora sostenida en los sectores más vulnerables.

En materia de aprendizajes, los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) 2022 reflejan rezagos persistentes. En matemáticas y lectura, RD se colocó por debajo del promedio regional. Además, la menor dispersión en los puntajes sugiere que las debilidades no solo afectan a los estudiantes con menos recursos, sino también a aquellos con mejores condiciones socioeconómicas.

El informe destaca que la segregación educativa sigue siendo elevada y que la brecha de calidad atraviesa todo el sistema.

De hecho, un 95% de los estudiantes de centros públicos y un 78% de los privados no alcanzaron el nivel mínimo en la prueba de matemáticas, lo que evidencia un problema estructural en la enseñanza de esta área clave.