Vega Real representa a RD en Foro Internacional de la Economía Social y Solidaria

La Cooperativa Vega Real participó en el Foro Internacional de Diplomacia Mundial de la Economía Social y Solidaria (ESS), celebrado en la sede de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el marco de los Encuentros del Mont Blanc 2026.

Durante el evento, y como parte del eje temático “Construir un futuro sostenible y soberano con la economía social y solidaria (ESS)”, se desarrolló la mesa redonda titulada «La economía social y solidaria se encuentra con la inteligencia artificial y la tecnología digital».

En este espacio, Yanio Concepción, presidente ejecutivo de Vega Real, presentó la ponencia “Cooperativismo digital y transformación con impacto social: el caso de la Cooperativa Vega Real”.

En su intervención, Concepción destacó que la transformación digital de la cooperativa va más allá de la adopción tecnológica, al estar centrada en las personas, la inclusión y los valores del cooperativismo. Subrayó que este enfoque ha contribuido a reducir brechas en zonas rurales, fomentar la participación juvenil, fortalecer el vínculo con la diáspora dominicana y promover la inclusión activa de las personas adultas mayores.

Asimismo, señaló que este proceso integral ha fortalecido la competitividad y el gobierno cooperativo, incrementado el compromiso del personal y alcanzado un índice de satisfacción de los asociados superior al 98 %, consolidando la confianza, la transparencia y la sostenibilidad institucional.

La mesa redonda contó además con la participación de expertos internacionales de Francia, Canadá y Bélgica, y fue moderada por Anthony Ratier, director ejecutivo del ESS Forum International.