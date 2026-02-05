Vendedores dicen venta de pollo aún está limitada

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

Contrario a lo que dicen dirigentes del sector comercio y detallistas, vendedores de pollos aseguraron ayer que aún no hay una normalización con la carne blanca, ya que hay días en que sus suplidores les venden menos cantidad para revender, por limitaciones de disponibilidad.

Además, entienden que el precio del pollo, que oscila entre RD$90.00 y RD$100.00 la libra en los mercados, pero a más de RD$100.00 en mesa y colmados, está muy elevado para el consumidor.

De acuerdo a Félix Jiménez, secretario general de la Asociación de Comerciantes del Mercado de Cristo Rey y vendedor de pollo, a los vendedores regularmente no se les está vendiendo la cantidad de unidades que piden.

“Tu pides y a veces te mandan la pedidas y otras veces mucho menos, entonces hay escasez”, dijo.

Otros vendedores precisaron que hace mucho tiempo no les venden la cantidad de pollo que solicitaban, pero que la cantidad que ahora venden está bien, porque las ventas han caído, debido, entienden, al precio.

A estas declaraciones se sumaron las de algunos compradores, que señalaron que la libra de pollo a RD$100.00 les hace un “hoyo” al bolsillo de las familias.

María Castro dijo que no es justo que si hay pollo, como dicen los comerciantes y el Gobierno, la libra de pollo aún esté a RD$100.00.