Las ventas internas de la industria crecen un 10.9 %

Durante 2025, la industria nacional mostró un desempeño sólido tanto en el mercado interno como en el externo. Entre enero y octubre, las ventas internas acumuladas crecieron un 10.9 % interanual, al pasar de RD$951,067 millones a RD$1.05 billones, reflejando una expansión sostenida de la actividad productiva y comercial.

Este comportamiento se complementó con un mayor dinamismo de los bienes industriales exportados, que alcanzaron US$1,855.3 millones entre enero y noviembre, para un crecimiento interanual de 19.8 %. Entre los principales rubros se destacan hierro y acero, cementos y plásticos, sectores que evidencian la capacidad de la industria dominicana para fortalecer su presencia en mercados internacionales y aportar valor agregado a la economía nacional.

Así lo destacó ayer el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) al presentar un balance de los principales resultados económicos a noviembre 2025. Expone que durante 2025 se generaron 119,965 nuevos empleos en la economía dominicana. De ese total, 56,873 empleos (47.4 %) se concentraron en sectores bajo la incidencia directa del MICM, como comercio, industria y servicios.

La inversión extranjera directa alcanzó US$4,050.6 millones a septiembre de 2025, el nivel más alto registrado en las últimas tres décadas, con proyecciones que apuntan a superar los US$4,800 millones al cierre del año.

Además de acuerdo con datos oficiales, las exportaciones dominicanas alcanzaron US$13,063.6 millones entre enero y noviembre de 2025, para un crecimiento interanual del 10 %, registrándose además el mejor noviembre de los últimos 13 años, con exportaciones por US$1,121.9 millones.