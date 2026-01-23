Veritat Real Estate abre en Punta Cana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En el marco de la 46 edición de la feria turística de Fitur, Veritat Real Estate by Jordi Amargós anunció la inauguración de Veritat Headquarters Lounge Punta Cana, una nueva oficina en la región Este, con el objetivo de seguir consolidando su presencia en el el sector inmobiliario dominicano.

Jordi Amargós, CEO de la empresa inmobiliaria, expresó que desde su fundación en 2024, Veritat Real Estate ha operado bajo el lema “Vender con la Verdad” .

En ese sentido, destacó que con la nueva oficina disruptiva en Punta Cana, Veritat Real Estate by Jordi Amargós está comprometida en ofrecer proyectos exclusivos y de alto valor, acompañando a cada inversionista en todo el proceso legal, financiero y operativo, desde la selección del activo hasta la entrega, gestión y seguimiento post-venta, con una visión clara de rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo.