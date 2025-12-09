Vimenca y Western Union abren oficinas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Vimenca y Western Union continúan ampliando su red de oficinas en todo el país, con la reciente apertura de nuevas sucursales en la zona Este de la República Dominicana, reforzando su presencia y facilitando el acceso a los clientes de la región.

Estas aperturas forman parte de la estrategia de crecimiento y consolidación de Vimenca y Western Unión, que busca ofrecer a los dominicanos en todo el territorio nacional una experiencia de servicio personalizada, ágil y cercana. Entre los servicios que están disponibles en las nuevas sucursales se incluyen transacciones de remesas, cambio de divisas, pagos de facturas y servicios de courier.

Las nuevas oficinas están en Aprezio Friusa, Downtown Mall Punta Cana y Plaza Lama La Romana, seleccionadas por su dinamismo y alta presencia de clientes que confían en la marca para sus necesidades.